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Колыванов: «Ростовчане не показали той игры, к которой мы привыкли»

сегодня, 18:55
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал ничью своей бывшей команды в матче против «Ростова» (0:0).

«Уфа» на дне таблицы, и ей кровь из носу нужна была победа. По самоотдаче к команде вопросов вообще нет. Но на одном футболисте клуб не может вытащить чемпионат. Кроме Агаларова, Никитина и Журавлева никто не может забить. Основная проблема – реализация моментов. «Ростов» имел шанс на восьмой минуте, но не забил Полоз. Ростовчане не показали той игры, к которой мы привыкли. «Ростов» все же любит играть в комбинационный футбол: с быстрыми атаками, с моментами.

Но «Уфа» им сегодня не позволила этого сделать. Они поменяли немного стратегию: больше играли на чужой половине поля, старались сразу атаковать и создавать давление на соперника. Комбинационного футбола мы так и не увидели. Было много борьбы, много верховой игры, много фолов. Игра была эмоциональной, но без каких-то супер голевых моментов, особенно со стороны «Ростова» после нереализованного пенальти.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 19:14
Должны были выиграть
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:13
Бывает и такое
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:08
Ничья справедливый итог матча.
drug01
drug01
сегодня в 19:03
Просто силы кончились
beefs
beefs
сегодня в 19:00
Карпина всегда так - месяц потанцует и в кусты...
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