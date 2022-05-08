Колыванов: «Ростовчане не показали той игры, к которой мы привыкли»

Бывший тренер «Уфы» прокомментировал ничью своей бывшей команды в матче против «Ростова» (0:0).

«Уфа» на дне таблицы, и ей кровь из носу нужна была победа. По самоотдаче к команде вопросов вообще нет. Но на одном футболисте клуб не может вытащить чемпионат. Кроме Агаларова, Никитина и Журавлева никто не может забить. Основная проблема – реализация моментов. «Ростов» имел шанс на восьмой минуте, но не забил Полоз. Ростовчане не показали той игры, к которой мы привыкли. «Ростов» все же любит играть в комбинационный футбол: с быстрыми атаками, с моментами.

Но «Уфа» им сегодня не позволила этого сделать. Они поменяли немного стратегию: больше играли на чужой половине поля, старались сразу атаковать и создавать давление на соперника. Комбинационного футбола мы так и не увидели. Было много борьбы, много верховой игры, много фолов. Игра была эмоциональной, но без каких-то супер голевых моментов, особенно со стороны «Ростова» после нереализованного пенальти.