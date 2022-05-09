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«Атлетико» одолел «Реал» и другие результаты 35-го тура Ла Лиги

сегодня, 00:12

«Леванте» — «Реал Сосьедад» 2:1
Голы: Мирамон 53, Мелеро 90 (пенальти) — Сильва Давид 66

«Мальорка» — «Гранада» 2:6
Голы: Севилья Сальвадор 28, Раильо Антонио 58 — Суарес Луис Хавьер 6, Эскудеро Серхио 46, Антонио Пуэртас 55, Молина Хорхе 69, Узуни Мирто 78, Молина Хорхе 90

«Атлетик» — «Валенсия» 0:0

«Сельта» — «Алавес» 4:0
Голы: Гальярдо Тиаго 6, Аспас Яго 34, Наварро Хоакин 57 (автогол), Аспас Яго 66

«Кадис» — «Эльче» 3:0
Голы: Негредо Альваро 80, Собрино Рубен 83, Лозано Энтони 90+3

«Бетис» — «Барселона» 1:2
Голы: Бартра Марк 79 — Фати Ансу 76, Альба Жорди 90+4

«Хетафе» — «Райо Вальекано» 0:0

«Вильярреал» — «Севилья» 1:1
Голы: Ло Чельсо Джовани 86 — Мир Рафаэль 90+6

«Эспаньол» — «Осасуна» 1:1
Голы: Меламед Нико 67 — Кике Барха 42

«Атлетико» — «Реал» 1:0
Гол: Карраско Янник 40 (пенальти)

«Атлетико» одолел «Реал» и другие результаты 35-го тура Ла Лиги

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Все комментарии
RaulReal
RaulReal
сегодня в 02:33
У Атлетика тактика "Автобуса " уже в ДНК, даже если противник дает им пространства то они и там умеют припарковатся 😂
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:11
Реал думает о ЛЧ.
FERIS
FERIS
сегодня в 01:40
Реал и так уже чемпионы,поэтому особо не напрягаются.
NOVA
NOVA
сегодня в 01:06
Реал и в этом матче мог победить, если бы захотел, ну точнее, если бы нужно было!!! ну главное уж сильно не збавлять обороты и не расслабится за эти недели до финала ЛЧ!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:49
Реал все свои вопросы чемпионата решил.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:32
Атлетико с победой
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:20
Гранада мощно вырвалась из зоны вылета.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:15
Реал красиво туманит умы соперников, мол смотрите, мы вот так играем - вы нас обыграете легко!
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:14
ахахахаха
Реал просто добровольно дал простор в атаках
но Атлетико так обороняются и тянут время старательно..что на атаку не нацелены вовсе))
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