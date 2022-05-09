«Атлетико» одолел «Реал» и другие результаты 35-го тура Ла Лиги

«Леванте» — «Реал Сосьедад» 2:1
Голы: Мирамон 53, Мелеро 90 (пенальти) — Сильва Давид 66
«Мальорка» — «Гранада» 2:6
Голы: Севилья Сальвадор 28, Раильо Антонио 58 — Суарес Луис Хавьер 6, Эскудеро Серхио 46, Антонио Пуэртас 55, Молина Хорхе 69, Узуни Мирто 78, Молина Хорхе 90
«Атлетик» — «Валенсия» 0:0
«Сельта» — «Алавес» 4:0
Голы: Гальярдо Тиаго 6, Аспас Яго 34, Наварро Хоакин 57 (автогол), Аспас Яго 66
«Кадис» — «Эльче» 3:0
Голы: Негредо Альваро 80, Собрино Рубен 83, Лозано Энтони 90+3
«Бетис» — «Барселона» 1:2
Голы: Бартра Марк 79 — Фати Ансу 76, Альба Жорди 90+4
«Хетафе» — «Райо Вальекано» 0:0
«Вильярреал» — «Севилья» 1:1
Голы: Ло Чельсо Джовани 86 — Мир Рафаэль 90+6
«Эспаньол» — «Осасуна» 1:1
Голы: Меламед Нико 67 — Кике Барха 42
«Атлетико» — «Реал» 1:0
Гол: Карраско Янник 40 (пенальти)
Реал просто добровольно дал простор в атаках
но Атлетико так обороняются и тянут время старательно..что на атаку не нацелены вовсе))
Реал просто добровольно дал простор в атаках
но Атлетико так обороняются и тянут время старательно..что на атаку не нацелены вовсе))