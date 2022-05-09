Изидор: «Я остаюсь в „Локомотиве“ на следующий сезон. Я люблю Россию!»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос о своем будущем в московской команде.
Остаюсь ли я в «Локомотиве» на следующий сезон? Конечно же, остаюсь, я люблю Россию! Мне очень нравится играть в этом клубе.
Я лучший игрок «Локомотива» сейчас? Нет, коллектив в первую очередь. Команда лучшая, а не какой-то игрок. Мы провели хорошую игру вчера. Главное, что нам удалось победить.
Недавно Изидор был признан лучшим игроком «Локомотива» в апреле и лучшим игроком апреля в РПЛ.
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