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Изидор: «Я остаюсь в „Локомотиве“ на следующий сезон. Я люблю Россию!»

сегодня, 14:07

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос о своем будущем в московской команде.

Остаюсь ли я в «Локомотиве» на следующий сезон? Конечно же, остаюсь, я люблю Россию! Мне очень нравится играть в этом клубе.

Я лучший игрок «Локомотива» сейчас? Нет, коллектив в первую очередь. Команда лучшая, а не какой-то игрок. Мы провели хорошую игру вчера. Главное, что нам удалось победить.

Недавно Изидор был признан лучшим игроком «Локомотива» в апреле и лучшим игроком апреля в РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:48
Человек, любящий футбол, выбирает сильнейшую лигу мира - РПЛ, а не понтовые бей-беги чемпионаты.
протон
протон
сегодня в 16:47
Я остаюсь! Я буду здесь жить!

© «Брат-2»
Гор Тищенко
Гор Тищенко
сегодня в 15:35
Отсылка к брату.я остаюсь я буду здесь жить!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:23
Мы любим тебя Изидор! 😜🤪
David Young
David Young ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 15:09
Футболист футбольного клуба Локомотив Москва.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:33
На него просто нет спроса
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:32
Вот кто это?
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 14:27
Я очень люблю бабло, и за него вам скажу все, что попросите))
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 14:21
Молодец. Не то что пшек из Краснодара. Хотя не понятно мне почему граждане Южной Америки решили бежать из Краснодара. Да, я топлю за Краснодар, Ростов и Зенит.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:19
Хорошо сказано!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:10
Респект и Уважение за такие слова .
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