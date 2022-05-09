Бека Бека: «Я останусь в „Локомотиве“. Мы хотим выиграть золото РПЛ»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека заявил, что хочет остаться в команде и завоевать золотые медали РПЛ в следующем сезоне.
Мы не можем заглядывать в будущее, говоря о чемпионстве в следующем сезоне, никто не знает, что произойдет. Мы должны находиться выше в турнирной таблице для чемпионства. Чтобы стать чемпионами в следующем сезоне, нам нужно много работать, иметь командный дух и быть сфокусированными на цели. Тогда мы увидим, что из этого получится.
Думаю, «Локомотиву» реально выиграть РПЛ в следующем сезоне. Это наша основная задача. Мы хотим выиграть золотые медали и работаем над этим.
Готов ли я остаться в «Локо», несмотря на бан от УЕФА? Не придаю большого внимания политике, сфокусирован только на футболе. Я должен становиться только лучше, улучшать себя и усердно работать. Конечно, я останусь в «Локомотиве» и после этого сезона.
«Я останусь в „Локомотиве“. Мы хотим выиграть золото РПЛ» !
«Я останусь в „Локомотиве“. Мы хотим выиграть золото РПЛ» !