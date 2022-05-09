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Шишкин: «„Спартаком“ должны руководить русские футбольные люди»

сегодня, 13:58

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил победу красно-белых над «Уралом» (3:1), высказался о шансах Паоло Ваноли остаться на посту главного тренера и пожелал красно-белым удачи в Кубке России.

Многие удивлены игрой «Спартака» в Екатеринбурге, у команды все получалось, создавали моменты, особенно в первом тайме. Да и я сам был приятно удивлен. Хочется отметить несвойственную позицию Мозеса, это проглядывалось еще в игре с «Крыльями Советов», когда он часто смещался в середину, и это было полезно. В игре с «Уралом» он тоже большую часть времени действовал в середине поля, отдал голевую передачу прекрасную, забил мяч. Думаю, за счет его действий и складывалась эта прекрасная игра «Спартака» в первом тайме. Потому что когда он играет на бровке, ему приходится часть времени проводить на бровке и отрабатывать в обороне, а тут у него больше возможностей для креатива.

После такого матча поутихнут разговоры об отставке Ваноли? Или с ним уже все решено? Я думаю, такие слухи в любом случае неизбежны. Все видят, на каком месте находится «Спартак», эти «качели» — то выиграли, то проиграли, серии эти непонятные – думаю, это не то, к чему стремится клуб. Победа в Кубке, может быть, сгладит впечатления болельщиков и всех людей, причастных к «Спартаку», но в перспективе, на мой взгляд, Ваноли не будет в команде. Я вообще думаю, что эта «итальянская система», которая сейчас в клубе – это не совсем правильно. Таким народным клубом как «Спартак» должны руководить русские футбольные люди, и они у нас в стране есть. Которые знают, как и что делать. Хотя есть нюансы. Руководству «Спартака», конечно, виднее, но, на мой взгляд, эта нынешняя система команде не подходит.

Впереди важнейший полуфинальный кубковый матч с «Енисеем»? Очень хочется пожелать «Спартаку» удачи в Кубке, если будет успех в этом турнире, то по итогам сезона болельщики будут довольны. Потому что Кубок давно не выигрывали, а это трофей в любом случае.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:54
А по мне руководить должны профессионалы, знающие своё дело.
Футбольный клуб - это, прежде всего, бизнес. Бизнесом должны рулить эффективные менеджеры, неважно русские они или иностранцы...
протон
протон
сегодня в 16:53
Просто напоминаю, что с 2003 года Спартаком после эпохи Романцева руководили следующие русские, или русского происхождения люди или россияне:
Чернышов, Федотов, Старков, Черчесов, Ледяхов, Карпин, Гунько, Аленичев, Кононов.
А чемпионство у Спартака взял Массимо Каррера.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:47
Хорошо и верно сказал.
ABir
ABir
сегодня в 15:42
Дело не в том кто руководит, а как руководит
berda2003
berda2003
сегодня в 15:02
правильно, евреям, башкирам в спартаке нечего делать...
спартак был итальянским рабом - вот ваноли пусть и работает...
а русские пусть руководят...
lotsman
lotsman
сегодня в 14:28
В СССР, в каждом ведомстве, было своё спортивное общество. В МВД - "Динамо", в Армии - "ЦСКА", в РЖД - "Локомотив", "Трудовые Резервы", "Урожай"........... И тогда, при поддержке А.В. Косарева, на то время секретаря ВЛКСМ, было решено создать своё, не входящее ни в какие профсоюзы и ведомства, объединяющее всё население, спортивное общество, названное, не без участия Старостиных, "Спартак". Народ страны принял его как своё и поэтому общество получило звание - народное. И, как мне кажется, чтобы вернуть тот Спартак, нужен СПАРТАКОВСКИЙ тренер.
YVG
YVG
сегодня в 14:27, ред.
Зачем так про Федуна и Зарему?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:04
Тренеров порезже менять надо...
drug01
drug01
сегодня в 14:00
Согласен полностью!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:00
Возможно ты и прав
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