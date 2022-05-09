Шишкин: «„Спартаком“ должны руководить русские футбольные люди»

Бывший защитник «Спартака» оценил победу красно-белых над «Уралом» (3:1), высказался о шансах Паоло Ваноли остаться на посту главного тренера и пожелал красно-белым удачи в Кубке России.

Многие удивлены игрой «Спартака» в Екатеринбурге, у команды все получалось, создавали моменты, особенно в первом тайме. Да и я сам был приятно удивлен. Хочется отметить несвойственную позицию Мозеса, это проглядывалось еще в игре с «Крыльями Советов», когда он часто смещался в середину, и это было полезно. В игре с «Уралом» он тоже большую часть времени действовал в середине поля, отдал голевую передачу прекрасную, забил мяч. Думаю, за счет его действий и складывалась эта прекрасная игра «Спартака» в первом тайме. Потому что когда он играет на бровке, ему приходится часть времени проводить на бровке и отрабатывать в обороне, а тут у него больше возможностей для креатива.

После такого матча поутихнут разговоры об отставке Ваноли? Или с ним уже все решено? Я думаю, такие слухи в любом случае неизбежны. Все видят, на каком месте находится «Спартак», эти «качели» — то выиграли, то проиграли, серии эти непонятные – думаю, это не то, к чему стремится клуб. Победа в Кубке, может быть, сгладит впечатления болельщиков и всех людей, причастных к «Спартаку», но в перспективе, на мой взгляд, Ваноли не будет в команде. Я вообще думаю, что эта «итальянская система», которая сейчас в клубе – это не совсем правильно. Таким народным клубом как «Спартак» должны руководить русские футбольные люди, и они у нас в стране есть. Которые знают, как и что делать. Хотя есть нюансы. Руководству «Спартака», конечно, виднее, но, на мой взгляд, эта нынешняя система команде не подходит.

Впереди важнейший полуфинальный кубковый матч с «Енисеем»? Очень хочется пожелать «Спартаку» удачи в Кубке, если будет успех в этом турнире, то по итогам сезона болельщики будут довольны. Потому что Кубок давно не выигрывали, а это трофей в любом случае.