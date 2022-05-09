Антон Миранчук: «Мечтаю сыграть с братом в одной команде»

Полузащитник «Локомотива» рассказал о своей мечте и о планах своего брата Алексея, выступающего за «Аталанту».

Брат планирует остаться в Европе. Он хочет этого. Возвращение в РПЛ ? Мне сложно говорить за него, надо в паузу будет подробнее с ним обсудить.

Моя мечта сыграть в Европе жива, но сейчас стало сложнее. Вообще я мечтаю сыграть с братом в одной команде. У нас здорово получалось [в «Локомотиве»].

Алексей мало играет в «Аталанте»? Когда играет, то делает все от себя зависящее. Вы знаете, что это не так просто, как нам всем кажется. По разговорам с ним я понимаю, что это не так просто. Это личные моменты, не могу говорить. Он позитивно настроен, это радует.

Прибавил ли он физически? Они там реально больше работают в зале, он уже адаптировался к этому.