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Антон Миранчук: «Мечтаю сыграть с братом в одной команде»

сегодня, 10:27

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своей мечте и о планах своего брата Алексея, выступающего за «Аталанту».

Брат планирует остаться в Европе. Он хочет этого. Возвращение в РПЛ? Мне сложно говорить за него, надо в паузу будет подробнее с ним обсудить.

Моя мечта сыграть в Европе жива, но сейчас стало сложнее. Вообще я мечтаю сыграть с братом в одной команде. У нас здорово получалось [в «Локомотиве»].

Алексей мало играет в «Аталанте»? Когда играет, то делает все от себя зависящее. Вы знаете, что это не так просто, как нам всем кажется. По разговорам с ним я понимаю, что это не так просто. Это личные моменты, не могу говорить. Он позитивно настроен, это радует.

Прибавил ли он физически? Они там реально больше работают в зале, он уже адаптировался к этому.

Недавно спортдиректор «Аталанты» ответил на вопрос о будущем Алексея Миранчука в команде.

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 12:25, ред.
Зачем желать брату вернуться назад?
ОПС
ОПС
сегодня в 11:52
За ветеранов сыграете в одной команде.
beefs
beefs
сегодня в 11:26
удачи вам, ребята, пусть мечта сбудется...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:57
Скоро может соединитесь опять в Локо...
drug01
drug01
сегодня в 10:47
Мечта сбудется!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:27
Только вчера была эта новость...:(((
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