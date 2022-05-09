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Баринов: «Антохи Миранчука не хватало „Локо“. Очень рад его возвращению»

сегодня, 10:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победный гол Антона Миранчука в матче 28-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0).

Очень рад возвращению Антохи Миранчука. Он молодец, вернулся на поле и забил победный гол! Его не хватало нашей команде.

Как могу оценить выступления «Локомотива» в этом году? Сезон еще не закончился. Подводить итоги пока рано.

Какая цель у команды на оставшуюся часть сезона? Набрать шесть очков в последних двух матчах чемпионата.

В апреле появлялась информация об интересе к Баринову со стороны «Валенсии».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:19
Оо, теперь заживут!
lotsman
lotsman
сегодня в 11:08
Долго не играл и сразу гол. Не плохо.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:46
Очень рад
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