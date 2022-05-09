Баринов: «Антохи Миранчука не хватало „Локо“. Очень рад его возвращению»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победный гол Антона Миранчука в матче 28-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0).
Очень рад возвращению Антохи Миранчука. Он молодец, вернулся на поле и забил победный гол! Его не хватало нашей команде.
Как могу оценить выступления «Локомотива» в этом году? Сезон еще не закончился. Подводить итоги пока рано.
Какая цель у команды на оставшуюся часть сезона? Набрать шесть очков в последних двух матчах чемпионата.
В апреле появлялась информация об интересе к Баринову со стороны «Валенсии».