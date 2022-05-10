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УЕФА подтвердил новый формат проведения еврокубков с сезона 2024/25

сегодня, 17:36

Пресс-служба УЕФА объявила об утверждении окончательного формата еврокубков с сезона 2024/25.

После масштабных консультаций с членами европейской футбольной семьи Исполнительный комитет УЕФА на сегодняшнем заседании в Вене принял окончательные варианты формата и схемы отбора в еврокубковые турниры начиная с сезона 2024/25. Изначально решение о внедрении так называемой «швейцарской системы» было принято на заседании исполкома 19 апреля 2021 года.

Одни из главных нововведений — уменьшение количества матчей с 10 до восьми на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА и изменение критериев распределения двух из четырех дополнительных путевок в Лигу чемпионов УЕФА, когда более не будут учитываться клубные коэффициенты. Это подчеркивает приверженность УЕФА идее открытых соревнований и соблюдению спортивных принципов, а также защите интересов национальных чемпионатов.

Восемь туров Лиги чемпионов будут играться в течение 10 еврокубковых недель, как это подразумевается в решении от апреля 2021 года. При этом по одной неделе из еврокубкового календаря будет отдано эксклюзивно Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Четыре дополнительные путевки в общий этап Лиги чемпионов, которые появятся после увеличения числа участников с 32 до 36, будут распределяться следующим образом:

• Одно место получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА.

• Одно место получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов, поскольку количество таких путевок увеличится с четырех до пяти.

• Оставшиеся два места получат ассоциации с лучшим средним количеством баллом за предыдущий еврокубковый сезон (общее число баллов, поделенное на число представителей ассоциации). Эти ассоциации делегируют в турнир клуб, который финишировал сразу за клубами, пробившимися в Лигу чемпионов через чемпионат. Например, по итогам этого сезона такие дополнительные путевки получили бы Англия и Нидерланды.

• Исполнительный комитет УЕФА подтвердил, что все матчи до финала по-прежнему будут проводиться в середине недели, признавая тем самым важность календаря внутренних соревнований по всей Европе.

Подробнее о формате

Количество участников Лиги чемпионов УЕФА увеличится с 32 до 36. Главные изменения коснутся привычного группового этапа. Вместо него все участники будут играть в единой лиге. Если раньше каждый клуб проводил шесть матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе минимум восемь матчей против восьми соперников (четыре дома, четыре в гостях).

Восемь сильнейших клубов автоматически выйдут в плей-офф, а команды, занявшие места с девятого по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

Подобным образом также изменится формат Лиги Европы УЕФА (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций УЕФА (6 матчей на общем этапе). На общем этапе в обоих турнирах также сыграет по 36 команд.

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Перевод с uefa.com
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Все комментарии
David Young
David Young ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 19:32
Я в целом за эти изменения. Наиболее значительным и притом неоднозначным для меня является решение убрать группы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:30, ред.
Кто-нибудь чёнить понял ? Я нет..., ну кроме того, что Чефер решил уменьшить прибыль топов, увеличив число "ференцварошей" на 4-ре тимы, ещё больше набив свой карман... Ну да ладно.
Смотрим подробности формата:

"Если раньше каждый клуб проводил шесть матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе минимум восемь матчей против восьми соперников (четыре дома, четыре в гостях)."

Команд в лиге 36, так ? Так. Сыграют минимум 8 раз (четыре дома, четыре в гостях), то есть против одних играют дома 4 раза, а на выезде 4 раза против других... Значит в одной лиге, условно, будут команды, которые меж. собой и не встретятся. Знаете как это называется ? Это называется ловить рыбку в мутной воде.
ABir
ABir
сегодня в 19:26
Главное чтобы денег хватило на все эти новшества
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 18:52, ред.
В новом формате есть мотивация для всех клубов, особенно это касается клубов которые находятся на 7-8 месте и выше в рейтинге УЕФА.
Теперь та же Црвена Звезда чтобы заработать призовые должна брать очки с той же Баварией, а не проигрывать 6-0, получить призовые как и другие команды в группах которые заняли 4 место и пока. Или Бенфика которая проиграла Баварии 4-0, затем остаются матчи с Барселоной, где они играют вничью и выигрывают у Динамо К. А зачем напрягаться с Баварией? Этот матч превращается в формальность. Теперь командам будет сложнее смотреть на других соперников, учитывая что той же Бенфике нужно выигрывать матч и смотреть на результаты 16 команд которые будут разыгрывать 8 мест в плей офф напрямую.
Так что не только будет больше топовых матчей, но будет больше борьбы, настоящей борьбы.
David Young
David Young ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 18:44
Попробую объяснить изменения:

С сезона 2024/2025 групп не будет, будет общий этап, в котором будут играть 36 команд, каждая команда сыграет восемь матчей на данном этапа, в 1/8 выходят напрямую занявшие места с первого по восьмое включительно, занявшие с девятого по двадцать четвёртое место включительно сыграют в двухматчевых стыковых матчах, победители этих стыковых матчей выходят в 1/8.

Клуб занявший третье место в лиге той ассоциации которая находится на пятом месте в рейтинге УЕФА попадает в финальную часть Лиги Чемпионов.

Также выходить в финальную часть теперь будут чемпионы пяти ассоциаций.

Две путёвки в финальную часть будут у команд из стран двумя наилучшими средними набранными баллами за прошлый сезон, считается так - общее количество набранных очков делённое на количество игравших команд.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:28
Путаница какая то, механизм не очень ясен, нужны подробности.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 18:28
С 9 по 24 места попадают в плэйофф? Да это ж будет самое настоящее болото, где особо то и стараться не надо для прохода....ох уж эти новаторы...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:08
Явно что-то с выгодой в первую очередь для УЕФА...
memphis
memphis
сегодня в 18:06
Ничего непонятно, но очень интересно
NOVA
NOVA
сегодня в 18:03
пока какой то бред!! так что до сезона 24/25, Реалу надо брать парочку ЛЧ!!!
Aleks365
Aleks365
сегодня в 17:58
Полный бардак ничего не понятно
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:57
Профессиональными терминами тыкают
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 17:49
А наши?!.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 17:47
Потом все будет иначе.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:47
Вообще ничего непонятно. Понятно только, что хотят больше заработать и натягивают сову на глобус.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:41
У них теперь наверное в 63 зачесалось после Суперчемпионата .
1 984
1 984
сегодня в 17:40
Пока не очень понятно.
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