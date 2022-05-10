УЕФА подтвердил новый формат проведения еврокубков с сезона 2024/25

Пресс-служба УЕФА объявила об утверждении окончательного формата еврокубков с сезона 2024/25.
После масштабных консультаций с членами европейской футбольной семьи Исполнительный комитет УЕФА на сегодняшнем заседании в Вене принял окончательные варианты формата и схемы отбора в еврокубковые турниры начиная с сезона 2024/25. Изначально решение о внедрении так называемой «швейцарской системы» было принято на заседании исполкома 19 апреля 2021 года.
Одни из главных нововведений — уменьшение количества матчей с 10 до восьми на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА и изменение критериев распределения двух из четырех дополнительных путевок в Лигу чемпионов УЕФА, когда более не будут учитываться клубные коэффициенты. Это подчеркивает приверженность УЕФА идее открытых соревнований и соблюдению спортивных принципов, а также защите интересов национальных чемпионатов.
Восемь туров Лиги чемпионов будут играться в течение 10 еврокубковых недель, как это подразумевается в решении от апреля 2021 года. При этом по одной неделе из еврокубкового календаря будет отдано эксклюзивно Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Четыре дополнительные путевки в общий этап Лиги чемпионов, которые появятся после увеличения числа участников с 32 до 36, будут распределяться следующим образом:
• Одно место получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА.
• Одно место получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов, поскольку количество таких путевок увеличится с четырех до пяти.
• Оставшиеся два места получат ассоциации с лучшим средним количеством баллом за предыдущий еврокубковый сезон (общее число баллов, поделенное на число представителей ассоциации). Эти ассоциации делегируют в турнир клуб, который финишировал сразу за клубами, пробившимися в Лигу чемпионов через чемпионат. Например, по итогам этого сезона такие дополнительные путевки получили бы Англия и Нидерланды.
• Исполнительный комитет УЕФА подтвердил, что все матчи до финала по-прежнему будут проводиться в середине недели, признавая тем самым важность календаря внутренних соревнований по всей Европе.
Подробнее о формате
Количество участников Лиги чемпионов УЕФА увеличится с 32 до 36. Главные изменения коснутся привычного группового этапа. Вместо него все участники будут играть в единой лиге. Если раньше каждый клуб проводил шесть матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе минимум восемь матчей против восьми соперников (четыре дома, четыре в гостях).
Восемь сильнейших клубов автоматически выйдут в плей-офф, а команды, занявшие места с девятого по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.
Подобным образом также изменится формат Лиги Европы УЕФА (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций УЕФА (6 матчей на общем этапе). На общем этапе в обоих турнирах также сыграет по 36 команд.
Теперь та же Црвена Звезда чтобы заработать призовые должна брать очки с той же Баварией, а не проигрывать 6-0, получить призовые как и другие команды в группах которые заняли 4 место и пока. Или Бенфика которая проиграла Баварии 4-0, затем остаются матчи с Барселоной, где они играют вничью и выигрывают у Динамо К. А зачем напрягаться с Баварией? Этот матч превращается в формальность. Теперь командам будет сложнее смотреть на других соперников, учитывая что той же Бенфике нужно выигрывать матч и смотреть на результаты 16 команд которые будут разыгрывать 8 мест в плей офф напрямую.
Так что не только будет больше топовых матчей, но будет больше борьбы, настоящей борьбы.
Теперь та же Црвена Звезда чтобы заработать призовые должна брать очки с той же Баварией, а не проигрывать 6-0, получить призовые как и другие команды в группах которые заняли 4 место и пока. Или Бенфика которая проиграла Баварии 4-0, затем остаются матчи с Барселоной, где они играют вничью и выигрывают у Динамо К. А зачем напрягаться с Баварией? Этот матч превращается в формальность. Теперь командам будет сложнее смотреть на других соперников, учитывая что той же Бенфике нужно выигрывать матч и смотреть на результаты 16 команд которые будут разыгрывать 8 мест в плей офф напрямую.
Так что не только будет больше топовых матчей, но будет больше борьбы, настоящей борьбы.
Смотрим подробности формата:
"Если раньше каждый клуб проводил шесть матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе минимум восемь матчей против восьми соперников (четыре дома, четыре в гостях)."
Команд в лиге 36, так ? Так. Сыграют минимум 8 раз (четыре дома, четыре в гостях), то есть против одних играют дома 4 раза, а на выезде 4 раза против других... Значит в одной лиге, условно, будут команды, которые меж. собой и не встретятся. Знаете как это называется ? Это называется ловить рыбку в мутной воде.
Смотрим подробности формата:
"Если раньше каждый клуб проводил шесть матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе минимум восемь матчей против восьми соперников (четыре дома, четыре в гостях)."
Команд в лиге 36, так ? Так. Сыграют минимум 8 раз (четыре дома, четыре в гостях), то есть против одних играют дома 4 раза, а на выезде 4 раза против других... Значит в одной лиге, условно, будут команды, которые меж. собой и не встретятся. Знаете как это называется ? Это называется ловить рыбку в мутной воде.