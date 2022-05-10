УЕФА подтвердил новый формат проведения еврокубков с сезона 2024/25

Пресс-служба УЕФА объявила об утверждении окончательного формата еврокубков с сезона 2024/25.

После масштабных консультаций с членами европейской футбольной семьи Исполнительный комитет УЕФА на сегодняшнем заседании в Вене принял окончательные варианты формата и схемы отбора в еврокубковые турниры начиная с сезона 2024/25. Изначально решение о внедрении так называемой «швейцарской системы» было принято на заседании исполкома 19 апреля 2021 года.

Одни из главных нововведений — уменьшение количества матчей с 10 до восьми на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА и изменение критериев распределения двух из четырех дополнительных путевок в Лигу чемпионов УЕФА , когда более не будут учитываться клубные коэффициенты. Это подчеркивает приверженность УЕФА идее открытых соревнований и соблюдению спортивных принципов, а также защите интересов национальных чемпионатов.

Восемь туров Лиги чемпионов будут играться в течение 10 еврокубковых недель, как это подразумевается в решении от апреля 2021 года. При этом по одной неделе из еврокубкового календаря будет отдано эксклюзивно Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Четыре дополнительные путевки в общий этап Лиги чемпионов, которые появятся после увеличения числа участников с 32 до 36, будут распределяться следующим образом:

• Одно место получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА .

• Одно место получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов, поскольку количество таких путевок увеличится с четырех до пяти.

• Оставшиеся два места получат ассоциации с лучшим средним количеством баллом за предыдущий еврокубковый сезон (общее число баллов, поделенное на число представителей ассоциации). Эти ассоциации делегируют в турнир клуб, который финишировал сразу за клубами, пробившимися в Лигу чемпионов через чемпионат. Например, по итогам этого сезона такие дополнительные путевки получили бы Англия и Нидерланды.