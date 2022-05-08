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Клуб ФНЛ предложит вариант календаря РПЛ с 20 командами

сегодня, 15:34

Гендиректор «Торпедо» Денис Маслов заявил, что клуб предложит РПЛ календарь с расширением до 20 команд.

Надеюсь, наш клуб решит вопрос выхода в РПЛ напрямую, через 1-2-е место. Что касается стыков, то решение исполкома – доиграть так, как есть – 2 команды вылетают, 2 – в стыки. На рабочей группе обсуждали несколько вариантов, РПЛ представила проекты по новому формату, их изучают.

Мы сами попробовали сделать календарь из расчета двадцати команд. Сделали календарь – без еврокубков, но с датами для сборной. Получилось шесть «тройников» – когда три игры в неделю. Наверное, это тяжеловато. Считали с даты первого тура – 10 июля. Представлю этот вариант на заседании рабочей группы.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:09
Каждый с ума по своему сходит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:03
Фантазируют насчёт расширения лиги...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:57
Многим это выгодно.
Cat01
Cat01
сегодня в 15:52
Денег мало команд много
memphis
memphis
сегодня в 15:50
Нужно больше команд... Чтобы как в ФНЛ, а потом половина превращается в Тамбов, но денег отмоют все
протон
протон
сегодня в 15:35
Предлагаю формат лиги из 36 команд, которые будут разбиты на 2 дивизиона по 16 и 20 команд. Назвать дивизионы можно РПЛ и ФНЛ, а, точно….
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