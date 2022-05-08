Клуб ФНЛ предложит вариант календаря РПЛ с 20 командами

Гендиректор «Торпедо» Денис Маслов заявил, что клуб предложит РПЛ календарь с расширением до 20 команд.

Надеюсь, наш клуб решит вопрос выхода в РПЛ напрямую, через 1-2-е место. Что касается стыков, то решение исполкома – доиграть так, как есть – 2 команды вылетают, 2 – в стыки. На рабочей группе обсуждали несколько вариантов, РПЛ представила проекты по новому формату, их изучают.

Мы сами попробовали сделать календарь из расчета двадцати команд. Сделали календарь – без еврокубков, но с датами для сборной. Получилось шесть «тройников» – когда три игры в неделю. Наверное, это тяжеловато. Считали с даты первого тура – 10 июля. Представлю этот вариант на заседании рабочей группы.