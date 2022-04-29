РПЛ будет расширена до 18 клубов со следующего сезона

Российская Премьер-Лига будет расширена до 18 клубов со следующего сезона, утверждает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Инсайдер сообщает, что 15-я и 16-я команды РПЛ по итогам сезона-2021/22 будут играть переходные матчи с командами, которые займут третье и четвертое места в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
В таком случае две лучшие команды ФНЛ получат прямые путевки в высший дивизион.
Гораздо полезнее было бы (из решаемых проблем, потому что распильную структуру самих клубов невозможно искоренить, если у нас такая же экономика) перейти на игру летом и отменить требования по стадионам. Это то, что можно сделать прямо сейчас.
Далее, отказаться от FanID и вернуть пиво на стадионы. Потому что за 15 минут перерыва все равно не напиться, а деньги на благо клубов пойдут. А сейчас те, кто пьет, напиваются просто перед матчами.
Плюс допустить судить Настю и других хороших женских судей.
И реформировать РФС - выкинуть 99% ветеранов, которые там сидят и просто деньги получают. Упразднить клоунский комитет по этике с их высказываниями типа "Да, Кухта должен был отбывать бан, но соперник не подал жалобу, а, значит Кухта фактом своего присутствия на поле отбыл бан". Нанять специалистов, причем независимых.
Почему возглавляет РФС человек, который является главой "Роснефти" и председателем правления еще десятка компаний? У нас десятки тысяч людей заняты в футболе и сотни тысяч им занимаются, почему управление ими должно быть воскресным хобби нефтяного магната?
То же самое с главой финансового комитета Е. Л. Гинером, который является владельцем и директором ряда компаний и заодно президентом ЦСКА. Почему управление финансами должно быть его воскресным хобби? И заодно уйдет однозначный конфликт интересов.
Гораздо полезнее было бы (из решаемых проблем, потому что распильную структуру самих клубов невозможно искоренить, если у нас такая же экономика) перейти на игру летом и отменить требования по стадионам. Это то, что можно сделать прямо сейчас.
Далее, отказаться от FanID и вернуть пиво на стадионы. Потому что за 15 минут перерыва все равно не напиться, а деньги на благо клубов пойдут. А сейчас те, кто пьет, напиваются просто перед матчами.
Плюс допустить судить Настю и других хороших женских судей.
И реформировать РФС - выкинуть 99% ветеранов, которые там сидят и просто деньги получают. Упразднить клоунский комитет по этике с их высказываниями типа "Да, Кухта должен был отбывать бан, но соперник не подал жалобу, а, значит Кухта фактом своего присутствия на поле отбыл бан". Нанять специалистов, причем независимых.
Почему возглавляет РФС человек, который является главой "Роснефти" и председателем правления еще десятка компаний? У нас десятки тысяч людей заняты в футболе и сотни тысяч им занимаются, почему управление ими должно быть воскресным хобби нефтяного магната?
То же самое с главой финансового комитета Е. Л. Гинером, который является владельцем и директором ряда компаний и заодно президентом ЦСКА. Почему управление финансами должно быть его воскресным хобби? И заодно уйдет однозначный конфликт интересов.