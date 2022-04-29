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РПЛ будет расширена до 18 клубов со следующего сезона

вчера, 19:50

Российская Премьер-Лига будет расширена до 18 клубов со следующего сезона, утверждает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Инсайдер сообщает, что 15-я и 16-я команды РПЛ по итогам сезона-2021/22 будут играть переходные матчи с командами, которые займут третье и четвертое места в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

В таком случае две лучшие команды ФНЛ получат прямые путевки в высший дивизион.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:20
Подстраховали Спартак от вылета на 100летие)
alexgurzan
alexgurzan ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 23:10
.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:07
Арка войналет Лет на 5 можно забыть
Михалыч 75
Михалыч 75
вчера в 22:56
лучше 14 команд и играть 4 круга
gentlewolf
gentlewolf ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:36
ничего чтоб не потерять квалификацию и не поуститься на уровень ниже можем принять правило что играем сразу двумя мячами, например. а когда вернемся, всех порвем на интенсивности.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:32
По мне так правильный ход.
berda2003
berda2003
вчера в 21:49
как всегда - отнекиваются, молчат, а потом хоп - и выср@лись...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:43
Сомнительное решение.
Осень - весна.... Транспортные расходы... Оплата работы игрокам...
bsww
bsww
вчера в 21:39
Да хоть 22 команды в РПЛ ставьте, а это уже 42 матча. Считай 30 старых РПЛ + 6 в группе еврокубков + 7 плей-офф еврокубков (1/8 1/4 1/2 по 2 матча и финал).
ЕДИНСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ - ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ НА ДВА СЕЗОНА. Если кто-то начнёт "ныть" что денег не хватает - ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ФУТБОЛА (РПЛ, ФНЛ-1 И КУБОК СТРАНЫ) НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ.
ЛИМИТ МОЖНО И ОТМЕНИТЬ
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:38, ред.
Гинер по сути свадебный генерал в этом комитете. Он сам признавался , что ни разу не видел ни одной финансовой ведомости, там без него есть кому деньги пилить.
lotsman
lotsman
вчера в 21:37
Время покажет, что получится.))
Абдурахман Джантемиров 2
Абдурахман Джантемиров 2
вчера в 21:15
Ну наконец то, ещё бы запрет выписали на разбазаривание государственных денег в Питере и Москве, пусть частники берут под свой контроль и транжирят свои деньги на негров забугорных
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:11, ред.
Понимают что еврокубков не будет - добирают игр.
лучше бы какой Кубок СНГ или Содружества возродили. Можно вообще если уж так надо суперлигу организовать какую нибудь с приглашением азиатских, белорусов, росиийских клуба 4 выставитьили пять.
морозз
морозз
вчера в 21:09
Свежая кровь нужна нашему футболу, эксперимент с 18 командами можно провести и посмотреть что из этого получится!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:05
они так решили чтобы Спартак в год 100 летия вдруг не вылетел бы
Zak11
Zak11
вчера в 21:02
Это чтобы Спартак стыки не играл? Ну спасибо большое.
gentlewolf
gentlewolf ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:02
Енота - в РФС! Где подписать? :)
memphis
memphis
вчера в 21:00
Ждём новый Тамбов
санек002
санек002
вчера в 20:58
для увеличения количества игр и для усиления борьбы в конце турнирной таблицы!в верхней части её борьба если и будет то только за серебро и бронзу если!за чемпионство с усилением зенита ,покупкой лучших игроков гаспромом ,борьбы опять не будет!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:39
Ничего особенно не изменится, т.к. основные проблемы не имеют отношения к количеству клубов.

Гораздо полезнее было бы (из решаемых проблем, потому что распильную структуру самих клубов невозможно искоренить, если у нас такая же экономика) перейти на игру летом и отменить требования по стадионам. Это то, что можно сделать прямо сейчас.

Далее, отказаться от FanID и вернуть пиво на стадионы. Потому что за 15 минут перерыва все равно не напиться, а деньги на благо клубов пойдут. А сейчас те, кто пьет, напиваются просто перед матчами.

Плюс допустить судить Настю и других хороших женских судей.

И реформировать РФС - выкинуть 99% ветеранов, которые там сидят и просто деньги получают. Упразднить клоунский комитет по этике с их высказываниями типа "Да, Кухта должен был отбывать бан, но соперник не подал жалобу, а, значит Кухта фактом своего присутствия на поле отбыл бан". Нанять специалистов, причем независимых.

Почему возглавляет РФС человек, который является главой "Роснефти" и председателем правления еще десятка компаний? У нас десятки тысяч людей заняты в футболе и сотни тысяч им занимаются, почему управление ими должно быть воскресным хобби нефтяного магната?

То же самое с главой финансового комитета Е. Л. Гинером, который является владельцем и директором ряда компаний и заодно президентом ЦСКА. Почему управление финансами должно быть его воскресным хобби? И заодно уйдет однозначный конфликт интересов.
Doping87
Doping87
вчера в 20:38
Аланию в РПЛ!
pomor45
pomor45
вчера в 20:37, ред.
Ну, если хочется играть в то, что футболом назвать нельзя, но очень хочется, и надо занять этим побольше народа, то такой вариант вполне приемлем. Только на возврат в ЕК надеяться не стоит по причине уже полной к тому времени деградации от уровня того ЕК, в который нам милостиво разрешат вернуться. Вернуться только с тем, чтобы снова изгнать уже не по политическим мотивам а по причине тотальной отсталости, т.е. с позором.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:33
А лицензии стадионов будут рассматривать?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:31
Вообщем подстроили под спартак, чтобы вдруг и стыки не проиграл, всё как всегда федун подсуетился.
старина
старина ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:29
Могут сделать и 18 ,если не будет проблем у того же Оренбурга со стадионом.Алания вообще играет в Грозном.Про финансы команд вообще умолчу
112910415
112910415
вчера в 20:22
ну, пусть так
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:18
Пусть будет так
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:16
Вполне разумный вариант. С учетом отсутствия перспектив на евросезон, число игр по возможности нужно увеличивать. Примеры Алании и Енисея показали, что в ФНЛ есть приличные клубы. К тому же необходимо, начиная с 1/16 финала Кубка играть два матча дома и в гостях. А Оренбург, Факел, Алания и Енисей нисколько не слабее Арсенала, Уфы, Урала.
shlomo
shlomo
вчера в 20:14
Фигню придумали
beefs
beefs
вчера в 20:11
лишь бы столетие не испортить...
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