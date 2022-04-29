РПЛ будет расширена до 18 клубов со следующего сезона

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вчера, 19:50

Российская Премьер-Лига будет расширена до 18 клубов со следующего сезона, утверждает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Инсайдер сообщает, что 15-я и 16-я команды РПЛ по итогам сезона-2021/22 будут играть переходные матчи с командами, которые займут третье и четвертое места в Футбольной национальной лиге ( ФНЛ ).