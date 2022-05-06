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ФИФА может сократить матч до 60 минут и сделать остановки времени

сегодня, 13:56

Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург рассказал о возможных изменениях в правилах футбола. По словам экс-рефери, ФИФА сейчас изучает ряд новых идей.

Были тренеры, которые ругали меня, потому что я прибавил к матчу всего две минуты, а не три. Футболисты и болельщики ругали меня. Как будто те дополнительные 60 секунд, которые они потеряли, были причиной того, что они не получили желаемого результата.

Мы, судьи, знаем, что добавленное время является спорным вопросом. Команда-победитель хочет меньше добавленного времени, а проигравшая команда — больше. Учитывая, как игроки «Реала» выжимали каждую секунду во второй половине дополнительного времени в Лиге чемпионов в среду вечером, «Манчестер Сити» был не в восторге от того, что было добавлено всего три минуты. Еще меньше они были впечатлены, когда свисток прозвучал за 10 секунд до окончания этого времени.

Я думаю, что всему этому есть решение, и это 60-минутные матчи с остановкой времени — идея, над которой сейчас работают Пьерлуиджи Коллина, FIFA и IFAB. Это работает в баскетболе и может сработать и в футболе. Время останавливается, например, когда мяч выходит из игры, или травма вызвала задержку времени, или судья показывает желтую карточку и разговаривает с кем-то. Таким образом, каждый матч будет длиться долго, и мы избавимся от этих противоречий.

В Английской Премьер-Лиге в этом сезоне среднее время нахождения мяча в игре составило 55 минут и 3 секунды. Самым коротким был матч «Вест Хэма» против «Брентфорда» — 41 минута и 33 секунды, а самым длинным — «Манчестер Сити» против «Бернли» — 65 минут и 42 секунды. Это большая разница, но 60-минутные матчи с остановкой времени гарантировали бы болельщикам, что они точно будут смотреть футбол 60 минут.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров 2
Абдурахман Джантемиров 2
сегодня в 18:50
Не портите футбол своими инновациями, хватает и того что теперь пол команды заменить можно
протон
протон
сегодня в 18:38
Лютейший бред! Следующее предложение будет - играть 2 мячами одновременно?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:34
Что то есть в этой идеи и разумного, но кардинальные перемены всегда, как и всё новое, принимались с определенными препятствиями и трудностями.
Шуnя771
Шуnя771 ответ V For Vendeta (раскрыть)
сегодня в 18:32
Игра в целом затянется часа на три...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 18:18
Бредовые идеи. Хватит издеваться над футболом.
V For Vendeta
V For Vendeta
сегодня в 18:06
Лучше оставить по 45 минут на каждый тайм , но при этом во время остановок останавливать время .
barcamilan
barcamilan
сегодня в 17:56
не умничайте, оставьте футбол в покое
msa79
msa79
сегодня в 17:46
И потом как баскетболе последние 2-3 минуты игры, юудут длиться полчаса, оставьте как есть.
Futurista
Futurista ответ ЧиП (раскрыть)
сегодня в 17:44, ред.
Отбор мяча у игроков соперника на половине поля соперника считать нарушением)....при атаке с правого фланга бить по воротам только правой ногой...при атаке с левого только левой)...
beefs
beefs
сегодня в 17:34
всегда найдутся недовольные - идея правильная , нужно пробовать и анализировать...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:26
Так будет лучше и справедливее.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 17:21
Я бы с удовольствием посмотрел на это.
А ещё надо запретить подкаты на своей половине поля или хотя бы в своей штрафной, это увеличит результативность 🤞
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 16:56, ред.
Первый раз слышу такое мнение КОПИРОВАНИЕ ПЕПА, В твоём понимании долгое держании мяча и играя первым номером это копирование Пепа? О чем ты? Не один специалист в сфере футбола не высказывал такое мнение, с чего ты это вообще взял? Тоже самое мы можем сказать тогда и о Семионе, если команда сядет в оборону и будет играть сугубо контр атаками. Разве они будут копировать Семионе?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 16:41, ред.
Время затягивать все равно будут, чтобы темп сбавить. Единственное чем это поможет футболу, так это чтобы разногласий не было по добавленному времени. Если весь смысл этого изменения в этом и заключается, то можно, конечно, а вообще нахрена все это? Всю жизнь же играли так, недовольные всегда найдутся. Наладите это, будут не довольны судьей, робота выпускать что-ли?
7stars2
7stars2
сегодня в 16:12
Такое ощущение, что люди статью не читали а сразу пишут комментарий.
Александр Валяев 1
Александр Валяев 1
сегодня в 16:07
Лучше уж как в хоккее создать три периода по 30 минут
Vintaje
Vintaje
сегодня в 16:02
А может просто уменьшить каждый тайм на 5-10 минут
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 15:50
Задумка интересная. В мини футболе же так играют. Я бы протестировал такое
Lewa2708
Lewa2708 ответ Cympak-05 (раскрыть)
сегодня в 15:47
Камбэков хватает всегда и везде
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 15:42
По факту ничего не меняется. Только смысл затягивания время уйдёт. И скорее камбэков станет меньше, что очень плохо
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 15:36
интересная мысль. По крайней мере игроки перестанут тянуть время.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 15:22
Надо поэтапно такие вещи делать. Сначала ввести остановку времени. Это прям было бы очень хорошо. А потом уже оттуда смотреть, сколько реально времени уходит на игру, а сколько — на ерунду.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:18
Каждое новшество только портив сам футбол.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 15:17
Тут как-бы с ВАРом не определились, а уже такую революцию затеяли,по факту просто фиксировать игровое время,можно увеличить кол-во замен,чтоб дохляки по полю не ходили,ну и зрителям может интересней будет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:12
Команда Бетис - это Вам один, команда Аякс - это Вам 2. Разница только в классе футболистов.
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:10
Возможно футбольный адмирал Сергей Семак.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 15:08
У меня вопрос, кто сейчас копирует Пепа, когда ни одна команда, которая хотя бы в полуфинал ЛЧ попадала за последние десять лет (исключая сам МС) в его стиль не играла? В основном в финалах классические команды с вертикальным силовым футболом вроде "Реала", "Ливерпуля" и "Челси".
Ironigor
Ironigor ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 15:07
В хоккей играют настоящие мужчины. )))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:05
Если так попробовать играть, то возникнет грандиозная масса спорных моментов и вопросов по-поводу остановки игры и её возобновления. По мне, так лучше оставить всё как есть и не искать лишнего геморроя на задницу, его и так хватает и при сегодняшних правилах.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 15:00
Это не про это.
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