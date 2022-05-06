ФИФА может сократить матч до 60 минут и сделать остановки времени

Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург рассказал о возможных изменениях в правилах футбола. По словам экс-рефери, ФИФА сейчас изучает ряд новых идей.

Были тренеры, которые ругали меня, потому что я прибавил к матчу всего две минуты, а не три. Футболисты и болельщики ругали меня. Как будто те дополнительные 60 секунд, которые они потеряли, были причиной того, что они не получили желаемого результата.

Мы, судьи, знаем, что добавленное время является спорным вопросом. Команда-победитель хочет меньше добавленного времени, а проигравшая команда — больше. Учитывая, как игроки «Реала» выжимали каждую секунду во второй половине дополнительного времени в Лиге чемпионов в среду вечером, «Манчестер Сити» был не в восторге от того, что было добавлено всего три минуты. Еще меньше они были впечатлены, когда свисток прозвучал за 10 секунд до окончания этого времени.

Я думаю, что всему этому есть решение, и это 60-минутные матчи с остановкой времени — идея, над которой сейчас работают Пьерлуиджи Коллина, FIFA и IFAB . Это работает в баскетболе и может сработать и в футболе. Время останавливается, например, когда мяч выходит из игры, или травма вызвала задержку времени, или судья показывает желтую карточку и разговаривает с кем-то. Таким образом, каждый матч будет длиться долго, и мы избавимся от этих противоречий.

В Английской Премьер-Лиге в этом сезоне среднее время нахождения мяча в игре составило 55 минут и 3 секунды. Самым коротким был матч «Вест Хэма» против «Брентфорда» — 41 минута и 33 секунды, а самым длинным — «Манчестер Сити» против «Бернли» — 65 минут и 42 секунды. Это большая разница, но 60-минутные матчи с остановкой времени гарантировали бы болельщикам, что они точно будут смотреть футбол 60 минут.