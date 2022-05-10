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В Серии А обсуждают возможность запросов от тренеров на использование VAR

сегодня, 10:48

Президенты клубов Серии А недавно говорили о том, что теоретически можно было бы ввести новое правило, которое касается работы VAR.

Тренерскому штабу каждой команды может быть дана 1 попытка за матч потребовать у главного арбитра, чтобы тот просмотрел спорный эпизод на видеоповторе.

Этот вопрос будет обсуждаться перед началом следующего сезона.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:02
Глупая инициатива....
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 12:02
Мне нравится эта идея. Только нужно ввести ограничения на разумное количество запросов. Условно говоря, один раз в матче "бесплатно", второй - вместо одной из замен, если они еще остались, возможно так же и в счет остальных оставшихся замен. Может быть даже в случае, если судья меняет решение после просмотра кино, не "списывать" этот запрос из числа доступных для тренера.
Тогда игроки и тренеры не будут как заведенные махать руками, а будут обоащаться с запросом на просмотр только в действительно спорных случаях и не будет соблазна оспаривать любой момент, как сейчас. При этом загадочных людей в комнате ВАР вообще можно убрать как звено, вносяще4 дополнительный сумбур и неразбериху, а оставить полноту принятия решений о просмотре за судьей и тренерами.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:49, ред.
А у нас ???
Можно и нужно давать делать запросы на просмотр ВАРа...

А так же от зрителей с ВИП лож....
От представителей титульных спонсоров...
От настройщика Полиграфа...
И от госпожи Салиховой...

И матч будет ВАРиться часа 3-4.....
Долгая трансляция - больше рекламы....
Больше рекламы - больше денег...
Больше денег - всем счастье...
kyxy
kyxy
сегодня в 11:42
Нормальное решение, тренер будет сейчас использовать или оставить на потом
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:29
Почему один раз ?
А если этот Матюнин всю игру ошибался ?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:53, ред.
. Правда этот процесс может опять сбить игровой ритм , той или иной команды. И тем самым испортить весь рисунок игры, который может стать фатальным для одной из команд. Спорный вопрос.
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