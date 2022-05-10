В Серии А обсуждают возможность запросов от тренеров на использование VAR

Президенты клубов Серии А недавно говорили о том, что теоретически можно было бы ввести новое правило, которое касается работы VAR.
Тренерскому штабу каждой команды может быть дана 1 попытка за матч потребовать у главного арбитра, чтобы тот просмотрел спорный эпизод на видеоповторе.
Этот вопрос будет обсуждаться перед началом следующего сезона.
Тогда игроки и тренеры не будут как заведенные махать руками, а будут обоащаться с запросом на просмотр только в действительно спорных случаях и не будет соблазна оспаривать любой момент, как сейчас. При этом загадочных людей в комнате ВАР вообще можно убрать как звено, вносяще4 дополнительный сумбур и неразбериху, а оставить полноту принятия решений о просмотре за судьей и тренерами.
Тогда игроки и тренеры не будут как заведенные махать руками, а будут обоащаться с запросом на просмотр только в действительно спорных случаях и не будет соблазна оспаривать любой момент, как сейчас. При этом загадочных людей в комнате ВАР вообще можно убрать как звено, вносяще4 дополнительный сумбур и неразбериху, а оставить полноту принятия решений о просмотре за судьей и тренерами.
Можно и нужно давать делать запросы на просмотр ВАРа...
А так же от зрителей с ВИП лож....
От представителей титульных спонсоров...
От настройщика Полиграфа...
И от госпожи Салиховой...
И матч будет ВАРиться часа 3-4.....
Долгая трансляция - больше рекламы....
Больше рекламы - больше денег...
Больше денег - всем счастье...
Можно и нужно давать делать запросы на просмотр ВАРа...
А так же от зрителей с ВИП лож....
От представителей титульных спонсоров...
От настройщика Полиграфа...
И от госпожи Салиховой...
И матч будет ВАРиться часа 3-4.....
Долгая трансляция - больше рекламы....
Больше рекламы - больше денег...
Больше денег - всем счастье...
А если этот Матюнин всю игру ошибался ?
А если этот Матюнин всю игру ошибался ?