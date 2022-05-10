В Серии А обсуждают возможность запросов от тренеров на использование VAR

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сегодня, 10:48

Президенты клубов Серии А недавно говорили о том, что теоретически можно было бы ввести новое правило, которое касается работы VAR .

Тренерскому штабу каждой команды может быть дана 1 попытка за матч потребовать у главного арбитра, чтобы тот просмотрел спорный эпизод на видеоповторе.

Этот вопрос будет обсуждаться перед началом следующего сезона.