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Смолов: «„Алания“ заслужила играть в полуфинале Кубка России»

сегодня, 22:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Хочу отметить «Аланию», ребята прошли чемпиона — «Зенит». Они заслужили играть в полуфинале, возможно, сказалась небольшая нервозность. Мы же, со своей стороны, придерживались плана на игру, потому и удалось победить.

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Все комментарии
Kolymchanin
Kolymchanin ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 22:24
Благодарю за разъяснение про анонимную маску.
Но вот хоть убейте не пойму: - где, в чём, и в отношении кого «провокационное содержание»!? Я кадровый офицер и рамки приличий знаю.
Впрочем, Вы можете не отвечать на этот вопрос, мы всё равно не поймем друг друга.
drug01
drug01
сегодня в 22:21
Они победили сам Зенит!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:11
В этом нет сомнений
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