Смолов: «„Алания“ заслужила играть в полуфинале Кубка России»

Нападающий «Динамо» прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Хочу отметить «Аланию», ребята прошли чемпиона — «Зенит». Они заслужили играть в полуфинале, возможно, сказалась небольшая нервозность. Мы же, со своей стороны, придерживались плана на игру, потому и удалось победить.