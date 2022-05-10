Смолов: «„Алания“ заслужила играть в полуфинале Кубка России»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.
Хочу отметить «Аланию», ребята прошли чемпиона — «Зенит». Они заслужили играть в полуфинале, возможно, сказалась небольшая нервозность. Мы же, со своей стороны, придерживались плана на игру, потому и удалось победить.
Но вот хоть убейте не пойму: - где, в чём, и в отношении кого «провокационное содержание»!? Я кадровый офицер и рамки приличий знаю.
Впрочем, Вы можете не отвечать на этот вопрос, мы всё равно не поймем друг друга.
Но вот хоть убейте не пойму: - где, в чём, и в отношении кого «провокационное содержание»!? Я кадровый офицер и рамки приличий знаю.
Впрочем, Вы можете не отвечать на этот вопрос, мы всё равно не поймем друг друга.