Ловчев: «Если „Спартак“ не выйдет в финал Кубка, то клуб можно закрывать»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о нынешнем розыгрыше Кубка России.
Я на днях сказал, что «Спартак» и «Динамо» должны играть в финале Кубка — вообще вопросов никаких не должно быть. Если они не будут играть в финале, то надо закрывать эти команды. Это полуфинал Кубка страны! И если команда ФНЛ обыгрывает команду Премьер-Лиги в лице «Спартака» и «Динамо» с такими именами, то надо всех тренеров и игроков разгонять, а команды закрывать. Ничего сверхъестественного в матче я не увидел. «Динамо» было сильнее, а «Алания» суетилась, ошибались и пропустила много голов. «Динамо» сильнее просто, только и всего. Как и «Спартак» сильнее «Енисея». Другое дело, как сыграет команда.
А крупное поражение в последнем туре от молодёжного состава Краснодара случилось прежде всего из-за игры в неравных составах. И вообще, кто не знает сообщу, первый мяч "бычки" забили сразу же после стартового розыгрыша мяча в следствии нелепой ошибки защитников Енисея у своих ворот. Потом два удаления на тридцать пятой и сорок третьей минутах соответственно. Ну а во втором тайме, играя восемь на десять вытащили ещё три мяча из своих ворот.
Поэтому не стоит судить о сибиряках только по последнему туру в ФНЛ, команда всё ещё претендует на выход в РПЛ, хотя эта неудача серьёзно уменьшила шансы на положительный исход этого сезона. И как знать, может красноярцы сделают ставку именно на Кубок, а не на высшую лигу. А по сему я абсолютно уверен, легкой прогулки для Спартака завтра не будет. Пусть побеждает сильнейший и без помощи судей. Болейте за своих, а не против чужих!
А крупное поражение в последнем туре от молодёжного состава Краснодара случилось прежде всего из-за игры в неравных составах. И вообще, кто не знает сообщу, первый мяч "бычки" забили сразу же после стартового розыгрыша мяча в следствии нелепой ошибки защитников Енисея у своих ворот. Потом два удаления на тридцать пятой и сорок третьей минутах соответственно. Ну а во втором тайме, играя восемь на десять вытащили ещё три мяча из своих ворот.
Поэтому не стоит судить о сибиряках только по последнему туру в ФНЛ, команда всё ещё претендует на выход в РПЛ, хотя эта неудача серьёзно уменьшила шансы на положительный исход этого сезона. И как знать, может красноярцы сделают ставку именно на Кубок, а не на высшую лигу. А по сему я абсолютно уверен, легкой прогулки для Спартака завтра не будет. Пусть побеждает сильнейший и без помощи судей. Болейте за своих, а не против чужих!
Всё будет хорошо!
Всё будет хорошо!