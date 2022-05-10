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Ловчев: «Если „Спартак“ не выйдет в финал Кубка, то клуб можно закрывать»

вчера, 22:31

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о нынешнем розыгрыше Кубка России.

Я на днях сказал, что «Спартак» и «Динамо» должны играть в финале Кубка — вообще вопросов никаких не должно быть. Если они не будут играть в финале, то надо закрывать эти команды. Это полуфинал Кубка страны! И если команда ФНЛ обыгрывает команду Премьер-Лиги в лице «Спартака» и «Динамо» с такими именами, то надо всех тренеров и игроков разгонять, а команды закрывать. Ничего сверхъестественного в матче я не увидел. «Динамо» было сильнее, а «Алания» суетилась, ошибались и пропустила много голов. «Динамо» сильнее просто, только и всего. Как и «Спартак» сильнее «Енисея». Другое дело, как сыграет команда.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:54, ред.
Евгений Серафимович, как всегда категоричен в своих суждения в отношении Спартака и требует максимального результата от красно-белых, но не стоит недооценивать футболистов из Красноярска, половина основного состава которого в разные годы играли в клубах РПЛ.

А крупное поражение в последнем туре от молодёжного состава Краснодара случилось прежде всего из-за игры в неравных составах. И вообще, кто не знает сообщу, первый мяч "бычки" забили сразу же после стартового розыгрыша мяча в следствии нелепой ошибки защитников Енисея у своих ворот. Потом два удаления на тридцать пятой и сорок третьей минутах соответственно. Ну а во втором тайме, играя восемь на десять вытащили ещё три мяча из своих ворот.

Поэтому не стоит судить о сибиряках только по последнему туру в ФНЛ, команда всё ещё претендует на выход в РПЛ, хотя эта неудача серьёзно уменьшила шансы на положительный исход этого сезона. И как знать, может красноярцы сделают ставку именно на Кубок, а не на высшую лигу. А по сему я абсолютно уверен, легкой прогулки для Спартака завтра не будет. Пусть побеждает сильнейший и без помощи судей. Болейте за своих, а не против чужих!
ЧиП
ЧиП
вчера в 23:30
Что за паническое настроение?
Всё будет хорошо!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:24
Евгеша сродни ветру : сегодня в одну сторону дует, завтра в другую. Что делать, ветру не прикажешь.
Cat01
Cat01
вчера в 23:24
Сложное время для юбиляра
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:03
Ловчев совсем категоричен, в футболе всякое бывало
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:34
Ловчева уже надо закрывать!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 22:34
Выйдет точно.
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