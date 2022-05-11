Точилин: «Футболисты „Сочи“ понимают друг друга с закрытыми глазами»

Бывший наставник «Сочи» прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.

В первую очередь нужно отметить работу Федотова. Игра у «Сочи» поставлена, есть стабильность. Да, иногда случаются осечки, но в целом ниже определенного уровня команда не опускается. А сыгранность какая?! На поле футболисты понимают друг друга с закрытыми глазами.

Не скажу, что кто-то сильно удивил. Просто очень рад за тех ребят, с которыми три года назад вместе выходили в РПЛ . Я о Заике, Маргасове, Бурмистрове, Юрганове... Все они в Премьер-лиге на виду, показывают хорошую игру.

Хотя в 2018-м, когда брали того же Бурмистрова, многие его уже списали. Говорили: «Да это „сбитый летчик“. Зачем он вам?» Но сейчас Никита скептикам всё доказал.