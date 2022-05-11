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Точилин: «Футболисты „Сочи“ понимают друг друга с закрытыми глазами»

сегодня, 10:37

Бывший наставник «Сочи» Александр Точилин прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.

В первую очередь нужно отметить работу Федотова. Игра у «Сочи» поставлена, есть стабильность. Да, иногда случаются осечки, но в целом ниже определенного уровня команда не опускается. А сыгранность какая?! На поле футболисты понимают друг друга с закрытыми глазами.

Не скажу, что кто-то сильно удивил. Просто очень рад за тех ребят, с которыми три года назад вместе выходили в РПЛ. Я о Заике, Маргасове, Бурмистрове, Юрганове... Все они в Премьер-лиге на виду, показывают хорошую игру.

Хотя в 2018-м, когда брали того же Бурмистрова, многие его уже списали. Говорили: «Да это „сбитый летчик“. Зачем он вам?» Но сейчас Никита скептикам всё доказал.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 11:43
Это уже опытная команда....
ДСА
ДСА
сегодня в 11:39
Медальки должны получить какие-нибудь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:28
Может с полу слова!?
Capral
Capral
сегодня в 10:44, ред.
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