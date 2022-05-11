Силкин: «Валентины Тимофеевны будет очень не хватать»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился воспоминаниями о Валентине Яшиной, вдове великого советского вратаря Льва Яшина, которая недавно ушла из жизни.

Я хорошо знал Валентину Тимофеевну. Её внук у меня занимался. Замечательная женщина! Настолько общительная, настолько своя в доску. Очень простой человек. Лев Иванович мне пацану ещё повесил мою первую медаль. Валентины Тимофеевны будет очень не хватать. Это огромная потеря. Яшина всегда нас поддерживала, во всем. Очень хороший человек!