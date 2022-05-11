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Валентин Иванов может возглавить судейский комитет РФС

сегодня, 12:28

Появились слухи о том, кто может стать новым главой судейского комитета.

Утверждается, что эту должность может занять Валентин Иванов, который с 2013 по 2016 год возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС.

Ранее Ашот Хачатурянц заявил о намерении покинуть пост руководителя судейского комитета РФС.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:43
Правильно дружище.Ашот жан истинный россиянин.Очень доброжелательно относится всех руководителей верхушки.Одними словами Поббин гут.)))
makkie
makkie ответ pendulum47 (раскрыть)
сегодня в 13:45
    pendulum47
    pendulum47 ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 13:34, ред.
    Гениально, что все функционеры с кем-то сидят и общаются. Таков футбол современный.

    PS. Гинер сам функционер РФС
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 13:15
    Что армяне закончились ?
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    сегодня в 13:12
    Расстрельная должность.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:03
    Ходят эти главы по кругу...
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    сегодня в 13:02
    хороший вариант. его карьеру загубил однофамилец из Ростова - на - Дону, который просто убил Спартак на петровском в игре с зенитом...тогда по шапке получили все ( считаю вмешался Лавров и спустил Миллера на грешную землю, судьи в том чемпионате просто стелили ковровую дорожку для трубы) если Валентин Иванов учтёт прошлые ошибки у него должно получиться
    makkie
    makkie
    сегодня в 12:59
    Ахах, серьезно?
    Это который ходит на матчи цска и сидит в вип-ложе с Гинером? Гениально!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ ДАША Д (раскрыть)
    сегодня в 12:42
    Ашот Хачатурянц тоже россиянин. К сведению, у нас более ста национальностей в стране проживает.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 12:39
    Ну хотя бы россиянин.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Garrincha58 (раскрыть)
    сегодня в 12:34
    Неее! Он за Уфу теперь)))
    STVA 1
    STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 12:33
    На старости лет!
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 12:33
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 12:30
      Зачем ему этот головняк!
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