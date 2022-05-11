Валентин Иванов может возглавить судейский комитет РФС

Появились слухи о том, кто может стать новым главой судейского комитета.
Утверждается, что эту должность может занять Валентин Иванов, который с 2013 по 2016 год возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС.
Ранее Ашот Хачатурянц заявил о намерении покинуть пост руководителя судейского комитета РФС.
PS. Гинер сам функционер РФС
PS. Гинер сам функционер РФС
Это который ходит на матчи цска и сидит в вип-ложе с Гинером? Гениально!
Это который ходит на матчи цска и сидит в вип-ложе с Гинером? Гениально!