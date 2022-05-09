Глава судей РФС — о проверках на полиграфе: «Это всё сугубо добровольно»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о процедуре проверок арбитров.

Согласно правилам РФС и из уважения к арбитрам, мы не комментируем проверки ни полиграфа, ни проверки судей до их завершения. Я понимаю общественный интерес к данной тематике и готов рассказать о некоторой абстрактной проверке.

Во-вторых, хотелось бы отметить, что проверка на полиграфе является одной из опций, которая может быть осуществлена в рамке проверки. Предложения о ее прохождении возникают только при наличии конкретных вопросов к конкретному арбитру и по конкретному матчу, но хочется подчеркнуть, что это все сугубо добровольно. Непрохождение [процедуры] не является основанием для принятия решения о том, что арбитр в чем-то виновен. Это просто один из элементов.

Любая стандартная проверка, которых уже было несколько, включают в себя проверку ключевых моментов матча ЭСК. В случае если возникают какие-то проблемы или вопросы по матчу, мы изучаем переговоры арбитров по ходу игры, которые записываются, и понимаем логику каждого решения.

Также мы можем опросить членов судейской бригады по поводу принимаемых решений. Затем у нас есть практика поминутного анализа встречи, после которой комиссия принимает решение о том, какое количество ошибок было допущено в ту или иную сторону, а также можем ли мы делать выводы о необъективном или предвзятом судействе.

Затем идет анализ ошибок арбитра за предыдущие два сезона, за которые мы можем ответственно ручаться. Типичные ли это ошибки для судьи или нет.

Когда у нас возникает целый пул вопросов к арбитру, мы можем предложить ему пройти проверку по перечню вопросов, по которым ЭСК установил необъективное судейство. Опять же, это не завершающий фактор.

Затем, в соответствии с нормативными документами, мы имеем право запросить у арбитра информацию о его имущественном состоянии, о всевозможных конфликтах интересов и прочее.

Когда у нас есть совокупность всей информации, мы делаем заключение, которое уже рассматривается на судейском комитете. Затем принимается решение, будет ли работать судья в этом сезоне или в следующем.