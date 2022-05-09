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Мешков и Карасёв рассудят матчи 1/2 финала Кубка России

сегодня, 12:45

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 1/2 финала Кубка России.

10 мая (вторник)

«Динамо» – «Алания»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; VARВладимир Москалёв; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мацюра.

11 мая (среда)

«Спартак» – «Енисей»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ян Бобровский; VARЕвгений Турбин; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Николай Левников.

Финал турнира состоится 29 мая.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:36
С Карасевым Динамо в последнее время не везет
1 984
1 984
сегодня в 14:05
Уверенного судейства.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:14
Удачи им!
Cat01
Cat01
сегодня в 12:56
Пожелаем чистой игры!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:46
Посмотрим что насудят они
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