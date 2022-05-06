РФС проводит проверку в отношении судьи Матюнина

1651828210

сегодня, 12:10

В службе коммуникаций РФС заявили, что проводят проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина, который допустил две результативные ошибки в пользу хозяев поля матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

В связи с общим уровнем судейства матча 26-го тура Российской Премьер-лиги «Химки» — «Крылья Советов» и допущенными в ключевых моментах встречи ошибками, Российский футбольный союз проводит внутреннюю проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина и его работы в сезоне-2021/22. На время проверки судья не будет получать назначения на матчи.

Сообщается, что Матюнин не сумел пройти проверку на полиграфе.