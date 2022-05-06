РФС проводит проверку в отношении судьи Матюнина

В службе коммуникаций РФС заявили, что проводят проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина, который допустил две результативные ошибки в пользу хозяев поля матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).
В связи с общим уровнем судейства матча 26-го тура Российской Премьер-лиги «Химки» — «Крылья Советов» и допущенными в ключевых моментах встречи ошибками, Российский футбольный союз проводит внутреннюю проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина и его работы в сезоне-2021/22. На время проверки судья не будет получать назначения на матчи.
Сообщается, что Матюнин не сумел пройти проверку на полиграфе.
Есть же какие то постулаты...правила...этики судейской...и всё такое...
Не дают - не проси...
А взял - делись...
Все эти прилюдные процессы над рефери - смех смешной...
Только народ запутывают...
Можно же опубликовать весь..прейскурант...
Победа хозяев - столько то...
Победа гостей - столько то...
Ничья с командой лидером - столько то...
Волевая победа - столько то...
Избежание полиграфа - столько то...
И т.д.
Есть же какие то постулаты...правила...этики судейской...и всё такое...
Не дают - не проси...
А взял - делись...
Все эти прилюдные процессы над рефери - смех смешной...
Только народ запутывают...
Можно же опубликовать весь..прейскурант...
Победа хозяев - столько то...
Победа гостей - столько то...
Ничья с командой лидером - столько то...
Волевая победа - столько то...
Избежание полиграфа - столько то...
И т.д.
По поводу полиграфа. Любой честный человек может засыпаться на нём, отвечая на каверзные "специальные" вопросы. Чуть задумался над ответом или не знаешь что ответить - прекрасный повод расправиться с испытуемым.
Последнее. ВСЕ арбитры допускают те или иные результативные ошибки, без которых футбол невозможен, но почему-то только Матюнин как бельмо на глазу РФС. Теперь понятно почему. Ну и компашка собралась в эНтом футбольном Союзе, клубок змей одним словом. В связи с международной изоляцией скоро сами себя пожирать будут.
"Бывшему" арбитру Матюнину сочувствую, но ничего поделать не могу. Крепитесь, Алексей - это всё, что я могу вам пожелать.
По поводу полиграфа. Любой честный человек может засыпаться на нём, отвечая на каверзные "специальные" вопросы. Чуть задумался над ответом или не знаешь что ответить - прекрасный повод расправиться с испытуемым.
Последнее. ВСЕ арбитры допускают те или иные результативные ошибки, без которых футбол невозможен, но почему-то только Матюнин как бельмо на глазу РФС. Теперь понятно почему. Ну и компашка собралась в эНтом футбольном Союзе, клубок змей одним словом. В связи с международной изоляцией скоро сами себя пожирать будут.
"Бывшему" арбитру Матюнину сочувствую, но ничего поделать не могу. Крепитесь, Алексей - это всё, что я могу вам пожелать.
Уволить этого гада и мы опять в ЛЧ будем !
Уволить этого гада и мы опять в ЛЧ будем !