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РФС проводит проверку в отношении судьи Матюнина

сегодня, 12:10
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки4 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В службе коммуникаций РФС заявили, что проводят проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина, который допустил две результативные ошибки в пользу хозяев поля матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

В связи с общим уровнем судейства матча 26-го тура Российской Премьер-лиги «Химки» — «Крылья Советов» и допущенными в ключевых моментах встречи ошибками, Российский футбольный союз проводит внутреннюю проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина и его работы в сезоне-2021/22. На время проверки судья не будет получать назначения на матчи.

Сообщается, что Матюнин не сумел пройти проверку на полиграфе.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 18:08
Вспомните басню И.А. Крылова "Волк и ягнёнок" и бессмертное " У сильного всегда бессильный виноват". Басня написана в 1808 году, но в России она будет актуальна ещё добрую сотню лет. А может, и больше.
Знатог
Знатог
сегодня в 14:54
Ну допустим 2 ошибки, ну был бы счёт 2:1. На результат не повлияли. А сколько у других таких ошибок которые повлияли.
альсато
альсато
сегодня в 14:28
послушайте...вот судей наказывают...а , что то я не слышал...чтобы КЛУБ (заинтересованный) выявили и наказали))))...НИ ХРЕНА не меняется столетиями-"КТО ВИНОВАТ и ЧТО ДЕЛАТЬ?"))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:57
Чтож они там 20 человек никак коврижки поделить не могут..
Есть же какие то постулаты...правила...этики судейской...и всё такое...

Не дают - не проси...
А взял - делись...

Все эти прилюдные процессы над рефери - смех смешной...
Только народ запутывают...
Можно же опубликовать весь..прейскурант...
Победа хозяев - столько то...
Победа гостей - столько то...
Ничья с командой лидером - столько то...
Волевая победа - столько то...
Избежание полиграфа - столько то...
И т.д.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:06
Пусть годовую ЗП платит Химкам
ОПС
ОПС
сегодня в 13:00
Пусть отдыхает.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:00
Следствие ведут колобки Газпрома ⛽️ !)
beefs
beefs
сегодня в 12:47
еще один допрыгался, теперь кердык...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:41
Я думал Ашота будут проверять а они матюнина проверяют.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:34
Загнобят мужика за ТО письмо главе РПЛ. По логике РФС получается, что Матюнин специально подсуживал "Химкам" в матче с "КС". Можно понять, если бы он принимал решения в пользу сильных мира сего, от которых зависит его судьба и карьера, но "Химок" ? Бред какой-то.
По поводу полиграфа. Любой честный человек может засыпаться на нём, отвечая на каверзные "специальные" вопросы. Чуть задумался над ответом или не знаешь что ответить - прекрасный повод расправиться с испытуемым.
Последнее. ВСЕ арбитры допускают те или иные результативные ошибки, без которых футбол невозможен, но почему-то только Матюнин как бельмо на глазу РФС. Теперь понятно почему. Ну и компашка собралась в эНтом футбольном Союзе, клубок змей одним словом. В связи с международной изоляцией скоро сами себя пожирать будут.
"Бывшему" арбитру Матюнину сочувствую, но ничего поделать не могу. Крепитесь, Алексей - это всё, что я могу вам пожелать.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:32
На кол Матюнина !
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:28
Вот он кто виновонен в бедах Росфутбола _ Матюнин !
Уволить этого гада и мы опять в ЛЧ будем !
drug01
drug01
сегодня в 12:19
Надо проверить и....
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 12:13
На кол его! Дзюба кол уже точит!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:11
До начала следующего чемпионата все уладится
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