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Хачатурянц — о Матюнине: «Планируем обращаться в правоохранительные органы»

сегодня, 13:27

Глава РПЛ и судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о планах обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Алексея Матюнина.

Арбитр Матюнин не прошел проверку на детекторе лжи? Согласно правилам РФС и договоренности с арбитрами мы не даем комментарии о проверке на полиграфе и ее результатах. Хочу еще раз подчеркнуть, что проверка на полиграфе является лишь опцией и не является главным или единственным критерием для принятия решения. Однако я могу сказать, что комплексная проверка в отношении судейства в матче «Химки» – «Крылья Советов» завершена. Установлено, что в ходе матча было допущено 9 существенных ошибок в пользу «Химок» и только одна в пользу «Крыльев Советов» (при счете 2:1 в пользу «Химок»). Подчеркиваю, что я говорю только о значимых для хода матча ошибках, которые влияют на результат матча.

Каковы дальнейшие действия Судейского комитета, Департамента судейства в отношении этого арбитра? В настоящее время продолжается проверка в отношении Матюнина. Во избежание любых рассуждений о конфликте интересов и моей личной заинтересованности в расследовании этого дела я взял самоотвод и не участвую в работе ЭСК по анализу качества его судейства. После завершения проверки, анализа всей имеющейся информации и совокупности всех факторов Судейский комитет РФС принимает решение о дальнейшем сотрудничестве с арбитром. Каким будет это решение, положительным или отрицательным, покажет время. К Павлу Шадыханову вопросов уже сейчас нет. Он допустил очевидную ошибку при проверке гола Мирзова. Изучены все аудиопереговоры и ракурсы, которые просматривал ВАР при проверке гола. Имеет место серьезная ошибка с выбором ракурсов (не было просмотров с камеры из-за ворот), из-за которой Павел пропустит несколько туров и, надеюсь, сделает правильные выводы на будущее.

Намерены ли мы обращаться в компетентные органы, не связанные с футбольными, для дальнейших разбирательств по работе арбитра в сезоне? Да, мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе, а у РФС как общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Мы верим, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации.

Как я отреагировал на письма арбитра? У каждого субъекта футбола есть право обратиться в РФС за защитой своих прав. Так же как у судейского комитета РФС есть право провести необходимые проверки в отношении арбитра при наличии оснований. Я готов дать любые пояснения компетентным органам РФС по затронутым в жалобе вопросам при поступлении соответствующего запроса.

Ранее появлялась информация, что Хачатурянц покинет пост главы РПЛ по собственному желанию.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 17:11
А Сухого не хотят проверить???
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:07
Может и клубок раскрутится?)
dok66
dok66
сегодня в 16:44
Правоохранители не будут этим заморачиваться . Перспектив - 0 ! Они просто скажут : "Да играйте вы в свои игры сами !.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:27
А думаю , что вообще проверка судей на полиграфе - это просто беспредел. Почему они ??? Может тогда и тех кто назначил на конкретный матч данного судью проверять??? Давай пыточную камеру создадим, если полиграф не выдал ожидаемый результат. Давайте футболистов проверять за автогол, за привоз пенальти, за непопадание по пустым воротам.
Заигрались наши чиновники. Ведь полиграф - это унижение для человека. Не понравилось судейство , накажи судью, а на полиграфе себя проверьте.
Naherger
Naherger
сегодня в 16:14
А что там с предложением пройти полиграф хачатурянцу..? Я уверен,он многое может рассказать...или он "самоотстранился"?
протон
протон
сегодня в 15:46
Этому нет конца, будут другие Митюнины, Мешковы, к сожалению уровень судейства в России это тихий ужас.
В Англии, например, уровень судейства ничем не лучше. Просто они научились лажать с максимально уверенным видом и там нет этого бэкграунда продажности. Единственное существенное отличие это то, что они научились извлекать реальную пользу из ВАР.
Матюнину, по крайней мере, однозначно в ближайшем будущем не работать. Факты налицо, просмотрев запись матча, любой здравомыслящий и не замотивированный человек, мало-мальски разбирающийся в футбольных правилах, скажет, что это или внезапное ухудшение здоровья во время матча, или (предположительно) умысел. Только вот квалификация арбитра ФИФА говорит о многом. И Терюшков как-то внезапно исчез с "радаров". Видимо, убедительно попросили не позориться, иначе... Скорее всего Матюнина можно забыть после таких "ошибок". И урок остальным...
Capral
Capral ответ vinyardrip (раскрыть)
сегодня в 15:25
Что, ты, можешь знать про советское наследие?! Да, были в СССР договорняки, но за это наказывали, и строго, потому что был порядок!!! А сейчас -бардак, вот поэтому и процветают Матюнины, Сухие и им подобные....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Мés que un сlub (раскрыть)
сегодня в 15:23
Не обращайте внимания на негативные комментарии в ваш адрес. Вы правы, когда говорите о всеобщей коррупции в России. Многие не в курсе, что коррупция это не только денежные подношения, но и то, что вы перечислили.
memphis
memphis
сегодня в 15:12
Если хоть одного посадят, то многие в другой раз подумают
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:01
Уголовку надо заводить прежде всего на Хачатурянца и всех чинуш РПЛ! Всех с Днём Великой Победы!
leonid_spb58
leonid_spb58
сегодня в 14:54
Попался...
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 14:46
Ашот жан дорогой.Ну зачем ковырять тёмный дела.Успокойся за советом можешь обращаться, господину Симонян.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 14:44
Да менты разберутся!!! Можно несомневаться!! Матюнин подпишет даже то,о чем и недумал даже!!! Людше бы прошел полиграф!!! Чем полимилицию!!!
vinyardrip
vinyardrip ответ Мés que un сlub (раскрыть)
сегодня в 14:36
Это совковое наследство, во всех постсовковых такое. Чем хуже живут — тем больше решается по блату или по родовым кланам...
Strashniy
Strashniy
сегодня в 14:32
Неужели Безбородов и Кукуян с Москалевым прошли? Или спартаковских гне проверяли?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:29
Юрана и Матюнина под суд !
ОПС
ОПС
сегодня в 14:02
Интересно, что будет.
Мés que un сlub
Мés que un сlub ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 14:01
Дружище, я же не сказал, что россияне плохие
Есть у наших сограждан и положительные качества
Но это не отменяет того, что я перечислил
Futurista
Futurista ответ Мés que un сlub (раскрыть)
сегодня в 13:58
    Мés que un сlub
    Мés que un сlub
    сегодня в 13:49
    Что тут скажешь?
    Давать и брать взятки, магарычи и откаты это у россиян в крови
    Все начинается с мелочей: справки, оформление документов, заносы врачам и акушерам, любые другие государственные и образовательные учреждения. Потом в работе так же. Любые мало мальски крупные заказы, тендеры, закупки не обходятся без умасливания людей, принимающих решения. Что уж говорить об уровне выше.
    Воровать, обманывать, найобывать у россиян в крови. И не от тяжёлой жизни, ведь так поступают все слои населения. А потому что такой менталитет. И так проще.
    Тех немногих, кто честно живёт и работает. Никого нигде не умысливает, ни даёт и не принимает взятки и благодарности, считают странными дурачками.
    Так что неудивительно, что и в футболе многое решается за кулисами в том числе и с помощью заряженных арбитров
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 13:44, ред.
    Да, типчик ещё тот. Поразмышлял со своим адвокатом и решил перейти в наступление. Хорошо известно, что оно - лучшая защита. И каков фрукт: я, мол, чтобы не влиять ни на какие решения, взял самоотвод. Строит из себя добропорядочного гражданина.
    По поводу обращения в правоохранительные органы. Адвокат Хачатурянца прекрасно осведомлен, что никаких перспектив это обращение иметь не будет. Полиция в ходе проверки запросит в РПЛ необходимые материалы, опросит для отвода глаз пару лиц и благополучно вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Хачатурянц и Ко надеются на общественный резонанс: раз обратились в МВД, следовательно, они чисты перед законом, а у Матюнина рыльце в пушкУ.
    Вот так и живём. Если только это жизнь.
    BDA81
    BDA81
    сегодня в 13:37
    Да тут и расследовать не чего , всем руководителям РПЛ и РФС , бывшим тоже (Толстых, Колосков, и т. д.) дать 10 лет без права переписки и конфискаций имущества!
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:37
    Заварилась каша, хочеться что бы не подгорела...
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