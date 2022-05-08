Гришин: «Федотов предпочтительнее для ЦСКА, чем Николич»

Бывший полузащитник ЦСКА высказался о возможной отставке Алексея Березуцкого с поста наставника армейцев, а также оценил возможных кандидатов на его замену.

Не скажу, что Березуцкий плохо работает. ЦСКА – на четвертом месте. На чемпионство, конечно, они не претендовали, но на второе место – да. Хотели еще взять Кубок. Поставленные цели не выполнены. Но так бывает. Это футбол.

Есть ли в таких результатах вина Березуцкого? Тренер всегда отвечает за результат. Когда пришли легионеры, игра ЦСКА преобразилась. Некоторые говорили, что они будут бороться за чемпионство с «Зенитом». Но потом что-то сломалось. Легионеры перестали играть. Второй матч подряд меняют Гбамена, Медина вообще не вышел (на игру с «Сочи»). ЦСКА надо прибавлять в атаке. Мало забивают. А если ты не забиваешь, то не выигрываешь. Как прибавлять в атаке, знает только Березуцкий.

Владимир Федотов или Марко Николич? Я бы предпочел Федотова. Во-первых, российский тренер. Во-вторых, он хорошо работает в «Сочи». Николич – тоже хороший вариант. Но вы спросили, кого бы я предпочел.

Не слишком ли часто в ЦСКА меняют тренеров? Конечно, это не очень хорошо для команды. Игроки привыкают к одним требованиям. Думаю, что тренеров не надо часто менять.

Попадание в тройку может повлиять на будущее Березуцкого? В тройку, наверное, уже не попадут. Отрыв в пять очков. Надо две игры выиграть и чтобы конкуренты проиграли. У них еще личный матч. Поэтому все может быть. Спасут ли медали Березуцкого? Как руководство решит, так и будет.