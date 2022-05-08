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Гришин: «Федотов предпочтительнее для ЦСКА, чем Николич»

сегодня, 14:15

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о возможной отставке Алексея Березуцкого с поста наставника армейцев, а также оценил возможных кандидатов на его замену.

Не скажу, что Березуцкий плохо работает. ЦСКА – на четвертом месте. На чемпионство, конечно, они не претендовали, но на второе место – да. Хотели еще взять Кубок. Поставленные цели не выполнены. Но так бывает. Это футбол.

Есть ли в таких результатах вина Березуцкого? Тренер всегда отвечает за результат. Когда пришли легионеры, игра ЦСКА преобразилась. Некоторые говорили, что они будут бороться за чемпионство с «Зенитом». Но потом что-то сломалось. Легионеры перестали играть. Второй матч подряд меняют Гбамена, Медина вообще не вышел (на игру с «Сочи»). ЦСКА надо прибавлять в атаке. Мало забивают. А если ты не забиваешь, то не выигрываешь. Как прибавлять в атаке, знает только Березуцкий.

Владимир Федотов или Марко Николич? Я бы предпочел Федотова. Во-первых, российский тренер. Во-вторых, он хорошо работает в «Сочи». Николич – тоже хороший вариант. Но вы спросили, кого бы я предпочел.

Не слишком ли часто в ЦСКА меняют тренеров? Конечно, это не очень хорошо для команды. Игроки привыкают к одним требованиям. Думаю, что тренеров не надо часто менять.

Попадание в тройку может повлиять на будущее Березуцкого? В тройку, наверное, уже не попадут. Отрыв в пять очков. Надо две игры выиграть и чтобы конкуренты проиграли. У них еще личный матч. Поэтому все может быть. Спасут ли медали Березуцкого? Как руководство решит, так и будет.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 15:25
«Куда идти Федотову, в «Спартак»? Там выгонят через полгода». Масалитин о тренере «Сочи»
isamsn
isamsn
сегодня в 15:19
Увы, но у Березуцких пока не получается поставить игру. Давлеет наследие Гончаренко. Нужно время, для того чтобы изменить ситуацию и найти свой стиль, а сколько его нужно непонятно... Неплохой вариант усилится Слуцким, тем более в Рубине его сливают.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:11
А что, в Сочи уже увольняют его?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:37
У Гришина до сих пор обида, что его не оставили в ЦСКА. Он хотел тренером стать после ВМГ. А Федотов никуда из Сочи не пойдёт. От добра добра не ищут
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:26
Братья не хуже этих двоих.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:23
Под оппу мешалкой. Обоих портретов...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:22
Федотов предпочтительнее, но он со слов Ротенберга остаётся в Сочи.
Cat01
Cat01
сегодня в 14:19
Не надо эти планы строить
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