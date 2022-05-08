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Масалитин: «Не надо Федотову идти в „Спартак“ — выгонят через полгода»

сегодня, 14:55

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин считает, что тренеру Владимиру Федотову не стоит переходить в «Спартак» из «Сочи».

«Сочи» в порядке. Думаю, могут и вторыми стать. «Динамо» сейчас в кризисе. Все решится в очном поединке. Федотов на своем месте. Зачем ему куда-то уходить? Разве «Сочи» не серьезная команда?

Куда ему идти, в «Спартак», что ли? Не надо ему дергаться. В «Сочи» Федотову дают творить, а в «Спартаке» выгонят через полгода...

Нет, все у него хорошо. Выстроил классную команду, модель, схема работает. И главное его не видно, не слышно. Он тихо качественно делает свою работу. Респект и уважуха!

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протон
протон ответ Чист (раскрыть)
сегодня в 16:20
Верный ход мыслей.
Чист
Чист ответ протон (раскрыть)
сегодня в 16:12
одно не пойму а чем Сочи то ему плох -уйдёт и затеряется тем более в Спартаке - там тренеров меняли когда они даже лидировали -
Чист
Чист
сегодня в 16:09
руководство Спартака всё делает что бы за Спартак не болели -не даром Федун болельщик Киевского Динамо - и идти тренером туда может совсем не знакомый с нашим футболом - иностранцы идут а где они ещё могут заработать за год полгода такие деньги -ведь отступные хоть и поделят большие деньги на халяву
протон
протон
сегодня в 15:36
Федотов по своему видению футбола идеально бы подошёл Краснодару и будь у Галицкого прежние возможности, почти не сомневаюсь, что он бы входил в шорт-лист как один из оптимальных вариантов
Ну а Спартак и ЦСКА...эти риски не стоят того труда который приложил Федотов к построению своей репутации, как одного из лучших тренеров РПЛ.В Спартак заходить при Зареме это вообще покупать билет в один конец.
Просто взгляните на Кононова неплохого тренера который показал себя в средней команде и что с ним сделали в шапито
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:30
И как с этим поспорить?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:25
Да это так. Помнится после первых игр Сочи отмечал, что вижу Ростов и Рубин Бердыева. Были, были краски, ещё не картины, но намётки, мазки так сказать. Теперь надёжность, основательность, такой крепкий столб, как спереди, так и сзади. Игра с Партизаном потом убедила меня в моих мыслях ещё больше. Как итог Сочи конкурентноспособен с т.н. топами и при усилении пары позиций будет абсолютной единицей за чемпионство.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:23
Да никуда он из Сочи не уйдёт да и не надо.
1 984
1 984
сегодня в 15:01
Всё возможно.
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