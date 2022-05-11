Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Кубок 2021/2022

«Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года

сегодня, 21:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

В матче 1/2 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Енисей» со счетом 3:0.

Красно-белые впервые с 2006 года сыграют в финале Кубка России.

20 мая 2006 года «Спартак» со счетом 0:3 уступил ЦСКА в финале турнира и с тех пор дальше 1/2 не проходил.

Все новости
Симеоне — 3-й тренер в истории Примеры с 400+ играми во главе одной команды
Сегодня, 22:55
«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России впервые за 72 года
Сегодня, 21:45
«Барселона» уже 33 матча подряд не проигрывает в Примере по вторникам
Сегодня, 08:38
«Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити» в рамках АПЛ
Сегодня, 00:42
Дембеле обогнал Месси по количеству результативных передач в 2022 году
Вчера, 23:33 Фото
Холанд забивает гол в среднем каждые 87 минут в рамках Бундеслиги
Вчера, 18:13
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 22:27
О, вот как))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:05
И здесь 16 лет, не я придумал а спартак чего то добивается каждые 16 лет и почему связано с каким нибудь юбилеем спартаковского значения.
ABir
ABir
сегодня в 21:56
Тем ценнее и желаннее будет победа в финале!
санек002
санек002 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 21:39
ждем победы!но так мазать с енисеем-это просто ужас!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:39
Заслуженная победа ✌️.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:35, ред.
Надеюсь, что Спартак Москва выиграет Кубок России в этом сезоне! Пусть Газпромовские позавидуют.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:34
СПАРТАК - ДИНАМО....ФИНАЛ
Всех нас Спартаковцев с Победой !!!
Ждем продолжения и в оставшихся матчах
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 