«Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года

В матче 1/2 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Енисей» со счетом 3:0.
Красно-белые впервые с 2006 года сыграют в финале Кубка России.
20 мая 2006 года «Спартак» со счетом 0:3 уступил ЦСКА в финале турнира и с тех пор дальше 1/2 не проходил.
В матче 1/2 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Енисей» со счетом 3:0.
Красно-белые впервые с 2006 года сыграют в финале Кубка России.
20 мая 2006 года «Спартак» со счетом 0:3 уступил ЦСКА в финале турнира и с тех пор дальше 1/2 не проходил.
Всех нас Спартаковцев с Победой !!!
Ждем продолжения и в оставшихся матчах
Всех нас Спартаковцев с Победой !!!
Ждем продолжения и в оставшихся матчах