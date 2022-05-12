Производитель экипировки Demix готов сотрудничать с клубами РПЛ

Управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов заявил, что компания Demix готова работать с клубами РПЛ .

«Спортмастер» долго шел и постепенно готовился к взаимодействию с российскими командами. Если говорить о футболе, то мы начали с детского футбола, занимаясь проектом «Мини-футбол в школу», где задействовано 1,5 млн школьников, потом начали работать с юношескими и студенческими командами. Провели с Ассоциацией мини-футбола России турнир СпортмастерPRO «Финал четырех» среди профессиональных команд, турнир СпортмастерPRO – Городская лига. У нас есть мячи Demix для футбола категории FIFA Approved.