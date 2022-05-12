Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Производитель экипировки Demix готов сотрудничать с клубами РПЛ

сегодня, 21:55

Управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов заявил, что компания Demix готова работать с клубами РПЛ.

«Спортмастер» долго шел и постепенно готовился к взаимодействию с российскими командами. Если говорить о футболе, то мы начали с детского футбола, занимаясь проектом «Мини-футбол в школу», где задействовано 1,5 млн школьников, потом начали работать с юношескими и студенческими командами. Провели с Ассоциацией мини-футбола России турнир СпортмастерPRO «Финал четырех» среди профессиональных команд, турнир СпортмастерPRO – Городская лига. У нас есть мячи Demix для футбола категории FIFA Approved.

Мы уже встретились с представителями РПЛ и обсудили возможность сотрудничества. У нас такая возможность есть. Мы готовы удовлетворить частично потребности команд в нынешнем сезоне и принять заказы на следующий сезон. Можем подготовить уникальные предложения по экипировке, цене и условиям поставки.

Ранее Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком».

Все новости
Источник: sport24.ru
«Динамо» и Puma продолжат сотрудничество в следующем сезоне
Сегодня, 17:57
Производитель экипировки Zasport: «Готовы к диалогу с клубами РПЛ»
Сегодня, 17:18
Официально«Спартак» и Nike прекратили сотрудничество
Сегодня, 12:51
Официально«Рома» представила домашнюю форму на сезон 2022/23
Сегодня, 12:33 Фото
«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон
08 маяЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии4
Nike останется техническим спонсором «Зенита»
05 мая
Сортировать
Все комментарии
FenixSL
FenixSL
сегодня в 22:51
ахахахахаха
да я же пошутил, оставив сегодня комментарий на счет демикса
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 22:31
Хорошая новость
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:28
Demix, конечно, по качеству не фонтан, но и РПЛ не фонтан тоже. Так что должны понять друг друга))
Баобаб
Баобаб
сегодня в 22:20
Умные люди в Demix.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:11
Ну и хорошо
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:09
Спртмастер снижает цены.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:08
Это хорошо что хоть ктото хочет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 