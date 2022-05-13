Полузащитник «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против «Спартака».

Мы будем играть те же, как и всегда, не будем придумывать ничего нового. Потому что в последних матчах игра нам давалась, действовали мы довольно-таки успешно. Да, «Спартак» — это принципиальный соперник, хороший раздражитель, даже когда нет турнирных задач. Мы их уже решили, «Спартак» ни на что не претендует. Думаю, будет хорошая игра, болельщику понравится.

Есть ли у меня мечта забить в матче со «Спартаком»? Да, в предыдущих сезонах я забивал, к сожалению, в этом пока не получилось, но в Лиге чемпионов я забил. Конечно, хотелось бы забить «Спартаку». Я помню свой первый сезон за «Зенит», когда дома сумел поразить ворота этого соперника, — это очень памятное для меня событие. Конечно же, хочу забить и в это воскресенье, но в первую очередь надеюсь, что мы возьмём три очка и порадуем наших болельщиков.