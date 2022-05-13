Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кузяев: «„Спартак“ — это принципиальный соперник, хороший раздражитель»

сегодня, 12:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против «Спартака».

Мы будем играть те же, как и всегда, не будем придумывать ничего нового. Потому что в последних матчах игра нам давалась, действовали мы довольно-таки успешно. Да, «Спартак» — это принципиальный соперник, хороший раздражитель, даже когда нет турнирных задач. Мы их уже решили, «Спартак» ни на что не претендует. Думаю, будет хорошая игра, болельщику понравится.

Есть ли у меня мечта забить в матче со «Спартаком»? Да, в предыдущих сезонах я забивал, к сожалению, в этом пока не получилось, но в Лиге чемпионов я забил. Конечно, хотелось бы забить «Спартаку». Я помню свой первый сезон за «Зенит», когда дома сумел поразить ворота этого соперника, — это очень памятное для меня событие. Конечно же, хочу забить и в это воскресенье, но в первую очередь надеюсь, что мы возьмём три очка и порадуем наших болельщиков.

Все новости
Белоус: «Я бы поставил Зарему генеральным директором „Спартака“»
Сегодня, 14:14
Лаксальт: «У „Динамо“ есть возможность взять серебро и выиграть Кубок»
Сегодня, 13:33
Колосков: «Пока команд РПЛ в еврокубках не будет»
Сегодня, 13:23
Романцев: «„Лужники“ — спартаковский стадион»
Сегодня, 13:06
Семак: «В последнее время „Спартак“ набрал приличный ход»
Сегодня, 11:38
Канчельскис: «Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то»
Сегодня, 10:09
Сортировать
Все комментарии
Anisovich
Anisovich
сегодня в 13:08
Команду с 10-го места пора уже принципиальным соперником не считать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:10
Юбилейных надо обыгрывать из принципа...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:05
Серьезная игра будет
lotsman
lotsman
сегодня в 12:05
Спартак, это интересный матч.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:04
Поддавков быть не должно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 