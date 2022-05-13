Бывший тренер «Спартака» поделился ожиданиями от финала Кубка России, где «красно-белые» встретятся с «Динамо».

Не в обиду «Динамо» и его болельщикам, но «Лужники» — спартаковский стадион. Судьба так сложилась. Динамовцы в такой же ситуации, как и «Спартак» — сто лет не владели кубком. Шансы равные. Кто будет больше обращать внимания больше на футбол, а не на деньги и фонд, тот, наверное, и выиграет.