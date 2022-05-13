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Романцев: «„Лужники“ — спартаковский стадион»

вчера, 13:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо29.05.2022 Не начался

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от финала Кубка России, где «красно-белые» встретятся с «Динамо».

Не в обиду «Динамо» и его болельщикам, но «Лужники» — спартаковский стадион. Судьба так сложилась. Динамовцы в такой же ситуации, как и «Спартак» — сто лет не владели кубком. Шансы равные. Кто будет больше обращать внимания больше на футбол, а не на деньги и фонд, тот, наверное, и выиграет.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 14:33
да "Лужники"-были Спартаковским стадионом!..но это когда было...а кто из сегодняшнего состава Спартака, знает хотя бы расположение раздевалок?
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:27
Не всё ли равно чей стадион главное игра.
makkie
makkie
вчера в 13:23
Так и есть!
Но Лужники не дают никакого преимущества - в финале встретятся два равных по силе соперника. Тем интереснее будет узнать, кто окажется сильнее!
Strashniy
Strashniy
вчера в 13:19
У спартака нет стадиона, но есть Зарема.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:07
Лужники , это Олимпийский стадион 🏟 !)
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