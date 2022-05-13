Колосков: «Пока команд РПЛ в еврокубках не будет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение четырёх команд РПЛ подать апелляцию в CAS на решение УЕФА отстранить команды чемпионата России от еврокубков.

Толка в этом никакого не будет. Решение исполкома УЕФА уже есть, что вы еще хотите? Конечно, они, наверное, рассмотрят данный иск, но по итогу откажут, как это было и со сборной. Как бы это ни было обидно, реальность такова. Пока нас в еврокубках не будет.

Клубы молодцы, что борются, у них это право точно есть. В очередной раз мы подчеркиваем свое несогласие с данным решением. Мы публично заявляем свою позицию. Это важно.