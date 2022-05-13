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Колосков: «Пока команд РПЛ в еврокубках не будет»

сегодня, 13:23

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение четырёх команд РПЛ подать апелляцию в CAS на решение УЕФА отстранить команды чемпионата России от еврокубков.

Толка в этом никакого не будет. Решение исполкома УЕФА уже есть, что вы еще хотите? Конечно, они, наверное, рассмотрят данный иск, но по итогу откажут, как это было и со сборной. Как бы это ни было обидно, реальность такова. Пока нас в еврокубках не будет.

Клубы молодцы, что борются, у них это право точно есть. В очередной раз мы подчеркиваем свое несогласие с данным решением. Мы публично заявляем свою позицию. Это важно.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 14:38
нужно CAS этот завалить исками, пусть разбираются...
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 14:37
Англичан на 5 лет отстроняли в свое время. Так им на пользу пошло. Может и нам будет в плюс в будущем.
альсато
альсато
сегодня в 14:28
я не стану (в подробностях) рассказывать как выиграл суд в Страсбурге!...для начала пришлось подать аппеляцию с ЕАО!))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:14
Надо бы показать какой на самом деле суд.
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 13:56
Хоть этот не наивный
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 13:31
Конечно не будет))
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