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Федотов: «В какой цвет мы раскрасим медали, решится в последнем туре»

вчера, 22:31

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча с «Нижним Новгородом» (0:0) высказался о завоевании клубом медалей РПЛ.

Это очко двинуло нас вперед к медалям. А в какой цвет мы их раскрасим, решится в последнем туре. Смотрим с оптимизмом в будущее. В сегодняшней игре не хватило нам гола, но нужно отдать должное сопернику. Нас подвела реализация, мы не реализовали около 10 голевых моментов, но так бывает. Думаю, в матче с «Динамо» будет хороший искрометный футбол, где победит сильнейший. Мы прекрасно понимаем силу соперника, это будет интересный поединок.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:41
Не смогли выиграть.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:34
Надо было выигрывать
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