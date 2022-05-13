Федотов: «В какой цвет мы раскрасим медали, решится в последнем туре»

Главный тренер «Сочи» после матча с «Нижним Новгородом» (0:0) высказался о завоевании клубом медалей РПЛ .

Это очко двинуло нас вперед к медалям. А в какой цвет мы их раскрасим, решится в последнем туре. Смотрим с оптимизмом в будущее. В сегодняшней игре не хватило нам гола, но нужно отдать должное сопернику. Нас подвела реализация, мы не реализовали около 10 голевых моментов, но так бывает. Думаю, в матче с «Динамо» будет хороший искрометный футбол, где победит сильнейший. Мы прекрасно понимаем силу соперника, это будет интересный поединок.