Александр Мостовой: «В этот раз „Спартак“ не пропустит семь голов»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение по поводу матча «красно-белых» против «Зенита».

В этот раз «Спартак», конечно, не пропустит семь голов. Такое, как произошло в Питере, бывает раз в десять лет. Такого точно не будет. Тем более что «Зенит» уже давно чемпион, да и «Спартак» выровнялся. Игра должна получиться в удовольствие. Думаю, играть будут те, кто получает меньше игрового времени. А что даёт этот матч? У «Зенита» уже половина игроков в отпуске, на чемоданах, а в «Спартаке» есть риск получить повреждения к финалу. Смысла рисковать и носиться, чтобы потом кусать локти, нет.