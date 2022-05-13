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Александр Мостовой: «В этот раз „Спартак“ не пропустит семь голов»

сегодня, 19:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение по поводу матча «красно-белых» против «Зенита».

В этот раз «Спартак», конечно, не пропустит семь голов. Такое, как произошло в Питере, бывает раз в десять лет. Такого точно не будет. Тем более что «Зенит» уже давно чемпион, да и «Спартак» выровнялся. Игра должна получиться в удовольствие. Думаю, играть будут те, кто получает меньше игрового времени. А что даёт этот матч? У «Зенита» уже половина игроков в отпуске, на чемоданах, а в «Спартаке» есть риск получить повреждения к финалу. Смысла рисковать и носиться, чтобы потом кусать локти, нет.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:03
А сколько? Я бы ему доверился и поставил на кон всё своё состояние...
ABir
ABir
сегодня в 20:31
Игра покажет, кто получит удовольствие
drug01
drug01
сегодня в 19:38
Главное не голы а очки!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:27
Четырех будет достаточно...:)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:19
Спартак вообще не пропустит!😜
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