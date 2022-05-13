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Кобелев: «Расширять Премьер-Лигу нельзя»

сегодня, 20:05

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что расширять число участников РПЛ не следует.

Что касается изменений формата, то у меня однозначное мнение: расширять премьер-лигу до 18, тем более, до 20, просто нельзя. Мы получим болото, которое было в начале 90-х годов, и тому пример – концовка текущего чемпионата, когда шесть клубов борются за выживание. Борьба идет жесточайшая, и мы видим, как тот же «Урал» обыгрывает «Динамо», которое претендовало на золотые медали. Если будет 18 команд, или, не дай бог, 20, тогда мы за 5-6 туров до конца или раньше увидим болото в середине таблицы, когда командам ничего не будет надо, и многие результаты будут ясны до начала игры.

Плюс, упадет качество и уровень нашего чемпионата. С моей точки зрения, дисквалификация российского футбола будет не больше трех лет – а, может, и меньше. Поэтому условный Кубок лиги, который бы заполнял паузы международных турниров, был бы намного лучше. А чемпионат мы должны сохранить и повысить скорость, интенсивность и привлекательность для людей.

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Все комментарии
Jon718875
Jon718875
сегодня в 21:46
Согласен, будет много проходных матчей
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:10
Я бы вообще 12 оставил!
Джерс Альф
Джерс Альф
сегодня в 21:10
Кубок лиги можно
Сп62
Сп62
сегодня в 20:22
Может он и прав.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:21
Расширять можно, но заранее, за сезон.
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