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Булыкин: «„Динамо“ нужны очки, чтобы побороться с „Сочи“ за второе место»

сегодня, 19:01
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 16:30 Не начался

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин ожидает в матче команды против «Динамо» равной игры.

«Динамо» — «Локомотив» ‑ это московское дерби. Единственное, «железнодорожникам» ничего не надо уже, а «Динамо» очень нужны очки, чтобы побороться с «Сочи» за вторую строчку. Думаю, что динамовцы выйдут на матч с боевым настроем, чтобы выиграть этот матч, а «Локомотив» постарается при своих болельщиках дать бой гостям. Думаю, что нас ждёт результативная ничья при равной игре.

Ранее бывший тренер «Динамо» также высказался по данному поводу.

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