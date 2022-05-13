Булыкин: «„Динамо“ нужны очки, чтобы побороться с „Сочи“ за второе место»

Бывший игрок «Локомотива» ожидает в матче команды против «Динамо» равной игры.

«Динамо» — «Локомотив» ‑ это московское дерби. Единственное, «железнодорожникам» ничего не надо уже, а «Динамо» очень нужны очки, чтобы побороться с «Сочи» за вторую строчку. Думаю, что динамовцы выйдут на матч с боевым настроем, чтобы выиграть этот матч, а «Локомотив» постарается при своих болельщиках дать бой гостям. Думаю, что нас ждёт результативная ничья при равной игре.