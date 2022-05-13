Радимов: «В этом сезоне у „Зенита“ были достойные матчи в Лиге чемпионов»

Бывший игрок «Зенита» похвалил главного тренера «сине-бело-голубых» .

Каждый розыгрыш Лиги чемпионов – отдельная история. Каждый случай нужно разбирать по-новому. Семак тоже набирался опыта, он пришел после «Уфы» и прежде не играл в еврокубках. Первый год – вообще неудачно, помните с «Брюгге» в COVID с 0:3 – тоже неудачно.

В этом сезоне были достойные матчи, особенно на своем поле. Причем я бы не выделял игру с «Челси» как самую интересную, потому что лондонцы свои задачи уже решили. А вот крупная победа над «Мальме», игры с «Ювентусом» – это тот опыт, который был необходим тренеру и команде.

К сожалению, в следующем году не будет этого турнира. То, что игроки меняются, а все равно сама игра становится лучше – это большая заслуга Семака.

То, что нет результатов в Европе, с этим я спорить не могу, так и есть, из группы не выходим, но Семаку – 46 лет, и он уже четырехкратный чемпион России, и по нему видно, что он продолжает прогрессировать.