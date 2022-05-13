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Халилович: «Если кто-то не захочет играть с клубами РПЛ, это их проблемы»

сегодня, 19:43

Бывший футболист «Сатурна» Денис Халилович прокомментировал новость, что «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА обратились в CAS из-за отстранения от еврокубков в сезоне 2022/23.

Я говорил, что не согласен с решением об отстранении российских клубов, принятым УЕФА. Будь моя воля, я бы разрешил им играть. Надеюсь, что CAS отменит решение УЕФА и допустит российские клубы до еврокубков. И думаю, что такой шанс реально существует. Даже если вероятность подобного исхода будет составлять всего один процент, нужно пробовать. Мне кажется, что российские клубы выиграют в CAS и их допустят до международных турниров. Мне не нравится, когда политика или какие-то другие посторонние вещи вмешиваются в спорт и влияют на решения.

Если кто-то не захочет играть с российскими клубами, это только их проблемы. Тогда УЕФА должен будет наказать их техническим поражением, российские клубы получат по три очка и выйдут в следующие раунды. Это мое личное мнение.

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Все комментарии
Project _Pandora_
Project _Pandora_
сегодня в 21:31
Нет российских клубов - нет проблем )
ABir
ABir
сегодня в 20:23
Попробовать конечно нужно, но как-то на фоне развивающихся общеполитических событий в положительный исход этого обращения верится с трудом
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:23
Ему только респект.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:55
Если бы все так мыслили.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:51
Молодец, уважуха! Есть же здравомыслящие и непредвзятые к России граждане из европейских стран!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:51
Ну вроде все правильно сказано.
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