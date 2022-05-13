Халилович: «Если кто-то не захочет играть с клубами РПЛ, это их проблемы»

Бывший футболист «Сатурна» прокомментировал новость, что «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА обратились в CAS из-за отстранения от еврокубков в сезоне 2022/23.

Я говорил, что не согласен с решением об отстранении российских клубов, принятым УЕФА . Будь моя воля, я бы разрешил им играть. Надеюсь, что CAS отменит решение УЕФА и допустит российские клубы до еврокубков. И думаю, что такой шанс реально существует. Даже если вероятность подобного исхода будет составлять всего один процент, нужно пробовать. Мне кажется, что российские клубы выиграют в CAS и их допустят до международных турниров. Мне не нравится, когда политика или какие-то другие посторонние вещи вмешиваются в спорт и влияют на решения.