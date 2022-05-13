Кавазашвили — о календаре РПЛ: «Не волнуйтесь, там никто не „химичит“»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что москвичи должны организовать чемпионский коридор для «Зенита».

Кто же знал, что так будет, когда составляли календарь? Я не думаю, что это было сделано специально. Невозможно составить календарь таким образом, чтоб подозревать кого-то в преднамеренности. Такого не может быть, это абсолютная случайность. Не волнуйтесь, там никто не «химичит».

Это общепризнанный человеческий принцип – уважать сильнейшего. Здесь нет ничего такого, чтобы на уровне лиги принимать такое решение. Не надо никого заставлять.

Я думаю, что это даже приятно отдать честь человеку, который пришел на матч победителем. А как это прописать в регламенте. Победил – молодец, уважение есть – выскажи, нет – не надо, до свидания.