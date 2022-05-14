Депутат: «Спорт приятнее смотреть в кинотеатрах, чем в барах»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев положительно относится к показу футбольных трансляций в кинотеатрах.
Тема с распространением футбола в кинотеатрах – отличная идея. Я считаю, что этот вариант нужно продвигать и в других видах спорта. Это популяризирует спорт в общем, прибавляет публику.
В том, что покупают билеты в кинотеатрах на футбол, – не вижу ничего удивительного. Кинотеатры – более приятное и комфортное место для просмотра спорта, чем бары.
Надеюсь, они заменят бары, где так шумно. Большой экран, хороший звук и качество – это однозначные плюсы. Я за продвижение этой идеи в спорте.
Депутат (чьи родственники владеют сетью кинотеатров): «Спорт приятнее смотреть в кинотеатрах, чем в барах»
Депутат (чьи родственники владеют сетью баров): «Спорт приятнее смотреть в барах, чем в кинотеатрах»
Депутат (чьи родственники владеют сетью кинотеатров): «Спорт приятнее смотреть в кинотеатрах, чем в барах»
Депутат (чьи родственники владеют сетью баров): «Спорт приятнее смотреть в барах, чем в кинотеатрах»
Депутат Свищев при подготовке своих заявлений использует простенькую программу в которой собраны глаголы, существительный и прилагательные. Она рандомно выдаёт ему пару тройку слов и он придумывает речь. Сегодня выпали слова "кинотеатр" и "футбол".
Сразу видно что он далек от лучшего в мире зрелища.
Атмосфера в баре совершенно другая, вокруг товарищи по переживанию за любимый клуб, активный обмен впечатлениями, общая радость за победу или общее огорчение за поражение.
Депутат Свищев при подготовке своих заявлений использует простенькую программу в которой собраны глаголы, существительный и прилагательные. Она рандомно выдаёт ему пару тройку слов и он придумывает речь. Сегодня выпали слова "кинотеатр" и "футбол".
Сразу видно что он далек от лучшего в мире зрелища.
Атмосфера в баре совершенно другая, вокруг товарищи по переживанию за любимый клуб, активный обмен впечатлениями, общая радость за победу или общее огорчение за поражение.