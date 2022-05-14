Депутат: «Спорт приятнее смотреть в кинотеатрах, чем в барах»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев положительно относится к показу футбольных трансляций в кинотеатрах.

Тема с распространением футбола в кинотеатрах – отличная идея. Я считаю, что этот вариант нужно продвигать и в других видах спорта. Это популяризирует спорт в общем, прибавляет публику.

В том, что покупают билеты в кинотеатрах на футбол, – не вижу ничего удивительного. Кинотеатры – более приятное и комфортное место для просмотра спорта, чем бары.

Надеюсь, они заменят бары, где так шумно. Большой экран, хороший звук и качество – это однозначные плюсы. Я за продвижение этой идеи в спорте.