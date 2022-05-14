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Депутат: «Спорт приятнее смотреть в кинотеатрах, чем в барах»

сегодня, 01:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 16:30 Не начался

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев положительно относится к показу футбольных трансляций в кинотеатрах.

Тема с распространением футбола в кинотеатрах – отличная идея. Я считаю, что этот вариант нужно продвигать и в других видах спорта. Это популяризирует спорт в общем, прибавляет публику.

В том, что покупают билеты в кинотеатрах на футбол, – не вижу ничего удивительного. Кинотеатры – более приятное и комфортное место для просмотра спорта, чем бары.

Надеюсь, они заменят бары, где так шумно. Большой экран, хороший звук и качество – это однозначные плюсы. Я за продвижение этой идеи в спорте.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:54
Каждому свое.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:46
Всё проще...

Депутат (чьи родственники владеют сетью кинотеатров): «Спорт приятнее смотреть в кинотеатрах, чем в барах»
Депутат (чьи родственники владеют сетью баров): «Спорт приятнее смотреть в барах, чем в кинотеатрах»
ABir
ABir
сегодня в 02:02
Весьма спорное заявление депутата
протон
протон
сегодня в 01:17
"Я не я, если оставлю футбольную ахинею Терюшкова и Хамзаева без ответа" - подумал Свищев и выдал что-то новенькое.
Депутат Свищев при подготовке своих заявлений использует простенькую программу в которой собраны глаголы, существительный и прилагательные. Она рандомно выдаёт ему пару тройку слов и он придумывает речь. Сегодня выпали слова "кинотеатр" и "футбол".
Сразу видно что он далек от лучшего в мире зрелища.
Атмосфера в баре совершенно другая, вокруг товарищи по переживанию за любимый клуб, активный обмен впечатлениями, общая радость за победу или общее огорчение за поражение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:03
Неее, в барах приятнее!
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