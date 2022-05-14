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Игонин: «Не жду 7:1 в матче „Спартака“ и „Зенита“»

сегодня, 17:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 16:30 Не начался

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин не ждет в матче команды против «Спартака» много голов.

Надо бы для начала определиться, а громкая ли вывеска будет у матча. Да, у нас остались какие-то воспоминания, но это искусственный подогрев эмоций. Мы чётко понимаем, что сегодня «Спартак» не претендует ни на какие места. «Зенит» – чемпион на протяжении уже четырёх лет. Мы вытягиваем историю, чтобы подчеркнуть интерес к матчу, но на самом деле у нас не так много причин говорить о том, что это самый главный матч. Все это понимают, и футболисты в том числе. Для «Спартака» это матч, в котором они что-то могут доказать своим болельщикам.

В любом случае это будет выездная игра и футболисты будут настраиваться на игру, несмотря на то, в каком состоянии сейчас «Спартак» и что это за «Спартак» вообще. 7:1 я не жду, хотелось бы, чтобы игра была интересной. Не исключаю, что могут быть пенальти, удаления или ещё что-то, что сможет изменить характер игры.

Ранее бывший игрок «красно-белых» также высказался по данному поводу.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:31
Можно подумать осенью ждали....
Это всегда внезапно..))
Джерс Альф
Джерс Альф
сегодня в 17:27
Спартак 1:1 Зенит, думаю так
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:18
Посмотрим на что исподобится Спартак на своём поле.
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