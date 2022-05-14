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Дюков: «Сборная России продолжит работу под руководством Карпина»

сегодня, 15:43

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о будущем сборной России.

Будет ли собираться на тренировочный сбор национальная команда? С кем ведутся переговоры по поводу товарищеских матчей? Посоветовавшись с тренерским штабом национальной сборной, мы приняли решение не проводить в июне учебно-тренировочные сборы и дать возможность игрокам отдохнуть и восстановиться, потому что в двух предыдущих сезонах, когда сначала был COVID-19, а потом чемпионат Европы, клубы и игроки не смогли полноценно использовать паузу.

С учетом того, что официальных матчей в ближайшее время не будет, решили дать нашим сборникам возможность чуть больше отдохнуть. При этом сборная России продолжит свою работу под руководством Валерия Карпина, и следующие сборы национальной команды мы проведем в сентябре. Соответственно, мы будем договариваться о товарищеских матчах, у нас есть несколько идей, но сейчас я не готов назвать нашего возможного соперника.

Получал ли РФС приглашение принять участие в Кубке Америки или в Кубке Азии? Нет, таких приглашений не было.

В сложившейся ситуации возможно ли какое-то изменение статуса крымского футбола? Вы же знаете ответ.

Какие я вижу плюсы в отстранении российского футбола? Сложно говорить о плюсах, потому что спортивная конкуренция способствует прогрессу и развитию футболистов, но мы ожидаем, что наши профессиональные футбольные клубы будут больше внимания уделять развитию и подготовке доморощенных футболистов.

Мы со своей стороны готовы делать все для того, чтобы использовать эту возможность и дать шанс молодым российским футболистам развиваться и получать игровую практику.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 16:34
работать нужно, удачи...
Джерс Альф
Джерс Альф
сегодня в 16:23
Пусть отдохнут , может играть получше станут. Карпин и с Ростовом неплохо сборы проведет
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:18
По сборной можно спеть панихиду.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 16:09
Звучит не очень убедительно. Команд в спарринг-партнёры просто не наберут, если только из Азии и Африки. Сборная нигде не будет участвовать, только на бумаге и как тогда будут определять результаты. Короче видимость бурной деятельности, лишь-бы все чинуши продолжали получать бабки не понятно за что, включая самого тренера и игроков.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:57, ред.
Когда теперь мы увидем результаты его работы
1 984
1 984
сегодня в 15:53
Хотелось бы, чтобы Картину пришлось на ней поработать.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:49
Правильное решение приняли
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