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Кечинов: «Победа над „Зенитом“ не скрасит провальный сезон „Спартака“»

сегодня, 14:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 16:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о предстоящем матче красно-белых против «Зенита», который состоится 15 мая.

Мне кажется, игра будет открытой и зрелищной, ведь результат уже не довлеет ни над «Спартаком», ни над «Зенитом». Так что жду открытого, раскрепощенного футбола, чтобы болельщики получили удовольствие и увидели много забитых голов.

Может ли победа над принципиальным соперником хоть как-то скрасить поклонникам красно-белых горечь от провального сезона? Эту горечь может скрасить только победа в Кубке России. А победа над «Зенитом», действительно принципиальнейшим соперником, просто будет приятным подарком для болельщиков, но не более.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:50, ред.
Скрасит....
Если Спартак победит 26:0...
Если Дзюба забьёт 4 автогола...
Если Клаудиньо 4 раза промахнётся с пенальти...
А Максименко "отомстит" за осенний форс-мажор забив 7 голов с угловой отметки...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:34
Зато фанатам скрасит!
альсато
альсато ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:15
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 15:58
    Скрасит победа над зенитом + Кубок...
    izrafel
    izrafel
    сегодня в 15:54
    Очень хочется увидеть футбол без всяких эксцессов
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 15:50
    Начнём с того, что врядли спартак победит зенит если конечно федун не договорится с миллером.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 15:18
    Сезон провален
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 15:13
    Соперники действительно принципиальные. Поэтому результат матча будет важен обеим командам, хотя он уже ничего не меняет в турнирной таблице. Он будет важен для престижа обеих команд. Я думаю, что в связи с этим матч будет очень интересным и зрелищным. Что и хочется видеть в нашем футболе.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 15:13
    А почему собственно , за 12 тур хотя-бы.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:02
    Доя них это был бы праздник даже в случае вылета в ФНЛ...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 14:51
    Зениту нет интереса
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