Кечинов: «Победа над „Зенитом“ не скрасит провальный сезон „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о предстоящем матче красно-белых против «Зенита», который состоится 15 мая.

Мне кажется, игра будет открытой и зрелищной, ведь результат уже не довлеет ни над «Спартаком», ни над «Зенитом». Так что жду открытого, раскрепощенного футбола, чтобы болельщики получили удовольствие и увидели много забитых голов.

Может ли победа над принципиальным соперником хоть как-то скрасить поклонникам красно-белых горечь от провального сезона? Эту горечь может скрасить только победа в Кубке России. А победа над «Зенитом», действительно принципиальнейшим соперником, просто будет приятным подарком для болельщиков, но не более.