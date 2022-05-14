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Дюков: «РФС не рассматривает вариант перехода в Азиатскую конфедерацию»

сегодня, 14:16

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация не намерена переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

РФС не рассматривает вариант перехода в Азию. Мы являемся членами УЕФА, такими и остаёмся. Было много слухов об исключении из УЕФА, но они не имеют под собой основания. Такого вопроса в повестке не было.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 16:20, ред.
Романтические каникулы сборной России !)
Или преступление и наказание сборной России !)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:20
РФС понятно ,что не рассматривает, а что скажет УЕФА? А УЕФА скажет, что сильно не торопитесь возвращаться к нам...Так что придется ждать лучших времен.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:16
Не вижу никакого смысла.
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:56
Смысла и в самом деле нет...просто вопрос: А основные члены в футбольной конфедерации это как?)...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:31
А я "за". Пусть наши футболисты растрясут свои жирные тела. Неделю в поезде до Японии, далее паромом до Австралии, затем обратно. Романтика, как говаривал герой фильма "Джентльмены удачи". Кто-то скажет: в Азиатской федерации тоже есть группы государств, которые компонуются поближе друг к другу. Поверьте, это тоже не ближний свет, и растрясти свои косточки, добираясь до них, вполне предсказуемый результат.
И самое главное, о котором многие умалчивают или не догадываются, а именно - финансовый вопрос. Поездки туда-обратно обойдутся в "копеечку". Один этот аспект отобьёт всю охоту у наших клубов участвовать в этом турнире.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:14
Я вообще не понимаю шума насчет Федерации Азии, там одни из основных членов Япония и Австралия, с которыми большие терки у нас, как будто они примут нас с распростертыми объятьями...

Смысл обсуждать вариант, которого на самом деле нет?
Vintaje
Vintaje
сегодня в 15:03
Ха) вообще то это азиатская конфедерация не рассматривает вас) как и любая другая
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:59
Надо не понты словами колотить, а дело делать.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 14:54
Зря. Вечные чемпиона. Хотя и тут найдётся свой 7:1
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:53
Дюков , проснись 14ок !
Вас в Европе лет 50 не будет !
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 14:45
Теперь остаётся только завоевать какой-нибудь Папуа Новую Гвинею, Соломоновы Острова или Фиджи, а потом войти в Лигу Океании. Там соперников точно будет мало.
Сп62
Сп62
сегодня в 14:39, ред.
Можно в Азию, но на правах аренды, на годик.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:27
Члены в уэфа, а РФС пока только *********. Но верю, что со временем будет наоборот. Успеха в этом деле!
Брулин
Брулин
сегодня в 14:25
Мнение Азии никто спросить не хочет?
Зачем им принимать к себе сборную из страны-изгоя?
альсато
альсато
сегодня в 14:19
ВСЕ на свои места-расставит только ВРЕМЯ!...ибо только ВРЕМЯ-вечно!
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