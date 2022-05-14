Дюков: «РФС не рассматривает вариант перехода в Азиатскую конфедерацию»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация не намерена переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.
РФС не рассматривает вариант перехода в Азию. Мы являемся членами УЕФА, такими и остаёмся. Было много слухов об исключении из УЕФА, но они не имеют под собой основания. Такого вопроса в повестке не было.
И самое главное, о котором многие умалчивают или не догадываются, а именно - финансовый вопрос. Поездки туда-обратно обойдутся в "копеечку". Один этот аспект отобьёт всю охоту у наших клубов участвовать в этом турнире.
И самое главное, о котором многие умалчивают или не догадываются, а именно - финансовый вопрос. Поездки туда-обратно обойдутся в "копеечку". Один этот аспект отобьёт всю охоту у наших клубов участвовать в этом турнире.