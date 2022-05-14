Дюков: «РФС не рассматривает вариант перехода в Азиатскую конфедерацию»

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков заявил, что организация не намерена переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

РФС не рассматривает вариант перехода в Азию. Мы являемся членами УЕФА , такими и остаёмся. Было много слухов об исключении из УЕФА , но они не имеют под собой основания. Такого вопроса в повестке не было.