Левандовски: «Вероятно, это был мой последний матч за „Баварию“»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что матч с «Вольфсбургом» в Бундеслиге (2:2) может стать последним для него за мюнхенский клуб.
Вероятно, это был мой последний матч за «Баварию». Не могу сказать с точностью, но вполне вероятно, что это так. Мы стремимся найти оптимальное решение для меня и клуба.
Ранее игрок отказался подписывать новое соглашение с клубом.
Так всё быстро обтяпали...
"Там где два поляка, там три партии"!
Так всё быстро обтяпали...
"Там где два поляка, там три партии"!