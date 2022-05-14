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Левандовски: «Вероятно, это был мой последний матч за „Баварию“»

сегодня, 21:13

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что матч с «Вольфсбургом» в Бундеслиге (2:2) может стать последним для него за мюнхенский клуб.

Вероятно, это был мой последний матч за «Баварию». Не могу сказать с точностью, но вполне вероятно, что это так. Мы стремимся найти оптимальное решение для меня и клуба.

Ранее игрок отказался подписывать новое соглашение с клубом.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 22:49
Дембеле в Баварию и Лева в Барселону,поменяют,очень прекрасно.
Roman73
Roman73
сегодня в 22:40
Польска делегировала в мировой футбол Роберта Левандовски , Збигнева Бонека, Гжегоша Лятто , и даже Влодзимежа Любаньский . Но того я уже не помню...
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 22:11
Правильно, нужно меня команду.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:49
Неужели в Барселону ?!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:24
Вот это поворот!
Так всё быстро обтяпали...
"Там где два поляка, там три партии"!
Джерс Альф
Джерс Альф
сегодня в 21:19
Счастливо Роберт!!!!
Cat01
Cat01
сегодня в 21:16
Очень жаль
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