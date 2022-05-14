Левандовски: «Вероятно, это был мой последний матч за „Баварию“»

Нападающий «Баварии» заявил, что матч с «Вольфсбургом» в Бундеслиге (2:2) может стать последним для него за мюнхенский клуб.

Вероятно, это был мой последний матч за «Баварию». Не могу сказать с точностью, но вполне вероятно, что это так. Мы стремимся найти оптимальное решение для меня и клуба.