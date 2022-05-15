«Проклятый старый дом». «Спартак» выпустил промо к матчу с «Зенитом»

Пресс-служба «Спартака» перед матчем с «Зенитом» в чемпионате России выпустила промо-ролик.
Ролик, в котором использовалась культовая песня рок-группы «Король и Шут», изобилует отсылками и подтекстами.
Пресс-служба «Спартака» перед матчем с «Зенитом» в чемпионате России выпустила промо-ролик.
Ролик, в котором использовалась культовая песня рок-группы «Король и Шут», изобилует отсылками и подтекстами.
Без них ведь Зенит не смог бы забить ни одного из семи голов в первом круге.
Сами себя опускают ниже плинтуса...
Без них ведь Зенит не смог бы забить ни одного из семи голов в первом круге.
Сами себя опускают ниже плинтуса...
Наверное, призвание ролика - отвлечь зрителя от качества футбола
Наверное, призвание ролика - отвлечь зрителя от качества футбола
Слишком лестно для Семака...и слишком оскорбительно для Ваноли...
Слишком лестно для Семака...и слишком оскорбительно для Ваноли...