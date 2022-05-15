«Проклятый старый дом». «Спартак» выпустил промо к матчу с «Зенитом»

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сегодня, 09:25

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Пресс-служба «Спартака» перед матчем с «Зенитом» в чемпионате России выпустила промо-ролик.

Ролик, в котором использовалась культовая песня рок-группы «Король и Шут», изобилует отсылками и подтекстами.