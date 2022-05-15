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«Проклятый старый дом». «Спартак» выпустил промо к матчу с «Зенитом»

сегодня, 09:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит16:30 Не начался

Пресс-служба «Спартака» перед матчем с «Зенитом» в чемпионате России выпустила промо-ролик.

Ролик, в котором использовалась культовая песня рок-группы «Король и Шут», изобилует отсылками и подтекстами.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 11:52
Играть надо,а не ролики снимать!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:46
Клип понятен скорее для фанатов спартака,со стороны для нас чужих начало смотрится как какой-то ультрас в маске,с логотипом,эмблемой Спартака,правда нехватает родной биты в руках идет на сходку скорее мутузить таких же ,но только зенитовских ультрас!!! Какой-то дед,со стороны кажется умалишенным, мне не понравился!!!!
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 11:14
Снято, конеш, убого. Ну ок, телик ВАР, мы поняли. Но зачем его 10 раз крупным планом показывать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:20
Опять намёки про ВАР и судейство.
Без них ведь Зенит не смог бы забить ни одного из семи голов в первом круге.
Сами себя опускают ниже плинтуса...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:16
Эти промо к матчам с 56ьными отсылками встретишь, по ходу, только в России - ни пазу не видел, чтобы МЮ ко встрече с Ливерпулем делал что-то подобное... или Реал с Барселоной...
Наверное, призвание ролика - отвлечь зрителя от качества футбола
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:09
Проклятый дом сегодня вечером станет федун арена.
izrafel
izrafel
сегодня в 10:03
Посмотрим что будут "петь" после матча...:))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:55, ред.
"Король и Шут"...

Слишком лестно для Семака...и слишком оскорбительно для Ваноли...
Cat01
Cat01
сегодня в 09:34
Надо верить в игру!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:31
"И мертвые с косами стоять...и тишина".
Mangur
Mangur
сегодня в 09:31
Пустое . Не интересно
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:31
Подымают ажиотаж
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