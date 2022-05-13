«Спартак» vs «Зенит», московское дерби и битва за топ-4 в Краснодаре. Разборки конкурентов в предпоследнем туре РПЛ

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вчера, 14:53

Впереди судьбоносные матчи.

«Сочи» — «Нижний Новгород»

1. «Сочи» ведет борьбу за вторую строчку с «Динамо», за два тура до финиша сезона у претендентов на «серебро» одинаковое количество очков (52). В случае победы над «Нижним Новгородом» команда Владимира Федотова выйдет на второе место, по крайней мере, до субботнего матча «бело-голубых». А в последнем туре «Сочи» и «Динамо» ждет очная встреча.

2. «Нижний Новгород» рискует опуститься в зону стыковых матчей, да и от прямого вылета команда Александра Кержакова себя еще не обезопасила. У «Нижнего» сложный календарь в заключительных турах РПЛ — встречи с «Сочи» и «Зенитом».

3. «Сочи» никогда не обыгрывал и не забивал в ворота «Нижнего Новгорода» в официальных матчах. В трех очных встречах нижегородцы одержали две победы по 1:0 (в том числе в первом круге текущего сезона РПЛ ), еще один матч завершился нулевой ничьей.

«Уфа» — «Арсенал»

1. «Матч жизни» для команд, занимающих два последних места в турнирной таблице. Победитель получит шанс сохранить прописку в Премьер-Лиге, проигравший вылетает. Ничья не устраивает ни одну из команд.

2. «Арсенал» — единственная команда РПЛ , не одержавшая ни одной победы в весенней части сезона. В 10 матчах после рестарта чемпионата туляки потерпели 6 поражений и 4 раза сыграли вничью.

3. Гамид Агаларов забил 18 голов в РПЛ и уверенно лидирует в споре бомбардиров, опережая ближайшего преследователя на пять забитых мячей. Команда с лучшим бомбардиром сезона в составе еще никогда не вылетела из высшей лиги чемпионата России. Агаларов и «Уфа» могут установить это уникальное и нежелательное достижение.

«Локомотив» — «Динамо»

1. В предыдущем туре «Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Рубин». Победу «железнодорожникам» ударом с одиннадцатиметровой отметки принес Антон Миранчук, для которого этот гол стал первым за полтора года. Интересно, что свой предыдущий гол Миранчук также забил в ворота «Рубина» (5-го декабря 2020 года).

2. «Динамо» потерпело три подряд поражения в РПЛ , проиграв ЦСКА (0:1), «Уралу» (2:3) и «Крыльям Советов» (2:5). Зато в середине недели «бело-голубые» оформили выход в финал Кубка России, разгромив «Аланию» со счетом 3:0.

3. «Локомотив» не может выиграть у «Динамо» на протяжении четырех матчей (2 поражения, 2 ничьи).

«Ростов» — «Химки»

1. В 28-м туре «Ростов» сыграл вничью с «Уфой» — 0:0. Это первая нулевая ничья «Ростова» в нынешнем розыгрыше РПЛ . «Ростов» и «Зенит» — самые зрелищные команды чемпионата России, в матчах с их участием забито по 91 голу.

2. Проиграв «Зениту» в предыдущем туре, «Химки» прервали серию из семи матчей без поражений в РПЛ .

3. Валерий Карпин и Сергей Юран впервые встретятся в качестве тренеров, в прошлом они вместе играли за сборную России. Самый из известных их совместных матчей за национальную команду состоялся в Сан-Франциско, где сборная России встречалась с Бразилеей на групповой стадии ЧМ -1994 и уступила 0:2.

«Ахмат» — «Крылья Советов»

1. Матч за седьмое место. В случае победы идущий восьмым «Ахмат» сравняется с «Крыльями Советов» по очкам и опередит волжан по дополнительным показателям (результаты очных встреч). В первом круге «Ахмат» выиграл в Самаре — 2:1.

2. Шесть лет прошло с последней победы «Крыльев Советов» над «Ахматом» в рамках Премьер-Лиги. Беспроигрышная серия грозненцев насчитывает семь матчей, причем в шести из них «Ахмат» одержал победы.

3. Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев провел месяц у руля «Крыльев Советов» летом 2020 года, когда доигрывалась отложенная из-за пандемии концовка РПЛ -2019/20. Талалаев потерпел всего одно поражение в шести матчах, одержал две победы и три матча свел к ничьим, однако спасти «Крылья» от вылета в ФНЛ ему не удалось. Следующий сезон тренер начал в Грозном.

«Урал» — «Рубин»

1. Перед очным матчем «Урал» (27 очков) и «Рубин» (29) занимают места в зоне стыковых матчей. Еще одна встреча прямых конкурентов в рамках 28-го тура.

2. «Рубин» проиграл два предыдущих матча с общим счетом 0:7, а в восьми последних турах у команды Леонида Слуцкого только одна победа.

3. 5 из 6 последних матчей с участием «Урала» получились «верховыми», в них было забито 3 и более голов. Из череды богатых голевые события встреч выбивает только минимальное поражение от «Крыльев Советов», в то время как остальные результаты радуют глаз — 2:2, 1:3, 2:1, 3:2, 1:3.

«Спартак» — «Зенит»

1. «Спартак» впервые одержал три победы подряд под руководством Паоло Ваноли. «Красно-белые» выиграли у «Крыльев Советов» (2:1) и «Урала» (3:1) в РПЛ , а в середине недели забили три безответных мяча в ворота «Енисея» и вышли в финал Кубка России впервые с 2006 года.

2. «Зенит» уже второй матч проведет после оформления чемпионства. Таким образом, если «Спартак» выиграет в финале Кубка России у «Динамо», то следующий футбольный сезон откроется матчем «Зенита» и «Спартака» в рамках Суперкубка России.

3. В первом круге «Зенит» уничтожил «Спартак» со счетом 7:1, а безвыигрышная серия москвичей в этом противостоянии насчитывает восемь встреч. В последний раз «Спартак» побеждал еще при Массимо Каррере осенью 2017 года (3:1). Три предыдущих тренера — Олег Кононов, Доменико Тедеско и Руй Витория, не принесли «красно-белым» побед над «Зенитом». Теперь попробует Паоло Ваноли.

«Краснодар» — ЦСКА

1. ЦСКА занимает четвертую строчку с 47 очками, «Краснодар» идет пятым, набрав на один балл меньше. В случае победы «Краснодар» обойдет ЦСКА в турнирной таблице.

2. В семи матчах с начала апреля ЦСКА одержал только одну победу — 1:0 над «Динамо». В двух предыдущих турах «армейцы» потерпели сухие поражения от «Ахмата» (0:2) и «Сочи» (0:1).