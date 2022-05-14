«Ливерпуль» не выигрывал Кубок Англии 16 лет. У Тухеля и Клоппа четвёртая битва в сезоне и второй финал

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вчера, 10:30

В трех предыдущих матчах – ничьи, но есть нюанс.

Полезно узнать о «Челси»

- Надежды на борьбу за победу в АПЛ , которые были осенью, не оправданы. Из Лиги чемпионов вылетели, хотя с «Реалом» сражались достойно. Финансовые проблемы должен решить новый владелец — американец, который выглядит так, словно пришел из ситкома девяностых. Тухель работает прилично, а может остаться без нового трофея, ведь финал Кубка Лиги уже проиграл, причем именно «Ливерпулю».

- Конте показал Тухелю, как можно издеваться над Клоппом. Отдав мяч «Ливерпулю» — 35% владения у «шпор», лондонцы забрали у фаворита ценные два пункта на «Энфилд Роуд» в АПЛ . Разумеется, у «Челси» свой стиль, но схему «3-4-3» могут повторить с небольшими оговорками, как и не спешить, заставляя «красных» контролировать мяч, но не пространство у ворот Менди.

- «Челси» страдает из-за травм. Чилуэлл был лучшим на левом фланге, Ковачич важнее, чем кажется, а Канте из-за повреждений в этом сезоне не такой магический, как обычно. Хотя участие француза и хорвата «под вопросом», поэтому не будем ставить крест на их выходе в 141-м финале Кубка Англии. Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо и Маунт готовы – Тухелю грех жаловаться.

- Заметно, что футболисты «Челси» растеряли мотивацию в АПЛ . Видят защищенные позиции в АПЛ , вряд ли Конте и Артета умудрятся оставить «аристократов» без Лиги чемпионов. Поэтому команда Тухеля потеряла очки против «Вулверхэмптона», поэтому Томас «выписал» команде и против «Лидса» увидели другой «Челси», более привычный по лучшим матчам этого сезона.

- «Челси» не оставляет надежд внедрить Лукаку в схему? Ромелу при поддержке Маунта и Пулишича отлично сыграл против слабой, хотя и численной обороны «Лидса», и если сегодня Джеймс и Алонсо справятся со знаменитыми латералями «Ливерпуля» — получим финал, где защитным линиям будет труднее, чем можно предположить, исходя из количества пропущенных мячей и колоссального опыта у Ван Дейка, Силвы и Аспиликуэты.

Ориентировочный состав «Челси» (3-4-2-1): Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте (Лофтус-Чик), Жоржиньо, Алонсо – Пулишич (Вернер), Маунт – Лукаку.

Полезно узнать о «Ливерпуле»

- «Ливерпуль» понимает, что квадрупл вряд ли покорится из-за готовности команды Гвардиолы. Стоило быть внимательнее в защите против «Вест Хэма» в прошлом году, или же обыгрывать «Манчестер Сити» с глазу на глаз. А теперь ничья против Конте дарит «Манчестер Сити» фору в три пункта. Чудеса случаются – кому, как не «Ливерпулю», в них верить, но Клопп концентрируется на кубках.

- Юрген впервые в карьере выиграл Кубок Лиги, обставив как раз команду Тухеля. Но тот поединок завершился нулевой ничьей и длительной серией пенальти, по ходу которой промахнулся лишь Кепа Аррисабалага, когда пошел 11-й круг лотерейного ада. Сегодня встречаются соперники, которые изучили друг друга досконально. Как это повлияет на ход матча? Предсказуемый ответ – многие вылазки в атаку будут пресекаться.

- Учтите нагрузки на «Ливерпуль». Они вышли в финалы всех кубковых турниров, в которых участвовали. Футболисты Клоппа устали, глубина состава есть, но стартовые одиннадцать выступают шикарно. Можно менять местами Жоту, Фирмино и Диаса, но тот же Фабиньо – центральная фигура, а он получил травму. Пару дней назад Клопп надеялся, что повреждение несерьезное, но рисковать бразильцем без отмашки врачей никто не станет.

- В 2022 году у «Ливерпуля» только одно поражение – дома против «Интера». Команда в шикарной форме, задают высокий темп игры. Ошибались в защите – тут не без греха, как показал старт матча в Испании против «Вильярреала», но атака выручает чаще. У Салаха, Жоты и Мане 52 гола в АПЛ . Луис Диас вклинился в эту шведскую семью, а Клопп лишь рад пополнению – практически нет шансов не пропустить от «Ливерпуля». У любой команды, не только у «Челси».

- В минусы фаворита запишем предсказуемость при очевидной сложности игры. Все знают, как работает Александер-Арнольд. Каждый соперник понимает важность Робертсона, осознает, поскольку тяжело прочитать перемещения Алькантары, ведь Тиаго выбирает сложнейшие ходы. Напор Ван Дейка на стандартах или умение Салаха спрятаться на виду у всех – игра Клоппа продумана до мелочей. А формально это «4-3-3», но простота в этом случае не хуже воровства.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Конате (Матип), Ван Дейк, Робертсон – Кейта, Хендерсон, Алькантара – Салах, Мане, Диас.

Полезно узнать о противостоянии

- Немцы сражались силами английских клубов трижды в этом сезоне. Про финал Кубка Лиги сказано, но там два часа бега привели к ничьей. Также видели две мировые в АПЛ – 1:1 и 2:2. Чистого победителя нет, но сегодня он может появиться. Для «Челси» это шанс на третий трофей в сезоне. Уже побеждали в Суперкубке УЕФА и на клубном ЧМ . А для «Ливерпуля» сегодня заход на второй кубок, когда надежды еще на два.

- Клопп сыграет в 19-й раз против «Челси», самый частый его соперник в Англии. У Юргена хорошая статистика – всего 4 поражения, 8 побед. Но конкретно Тухель упрямится, последнюю победу над «аристократами» Клопп получил, когда лондонским клубом руководил Лэмпард. А вот Томас выигрывал на «Энфилд Роуд» год назад, когда гол Маунта остался единственным. В том поединке «Челси» был агрессивнее.

- Между собой играют победитель Лиги чемпионов прошлого сезона против финалиста этого. Команды невероятного класса, но это финал Кубка Англии – древнего турнира со своими правилами. В последнее время на «Уэмбли» показывают непростой для «Челси» футбол. Команда уступила в двух решающих матчах подряд, отдав трофеи «Арсеналу» и «Лестеру». Опыт у команды Тухеля есть, но не такой, как Томасу хотелось бы.

- «Ливерпуль» последний свой финал сыграл еще в 2012-м – уступил «Челси» 2:1, а выиграл кубок в 2006-м, когда в серии пенальти нервы подвели «Вест Хэм». Со времен Бенитеса много воды утекло, а поскольку реакционность осталась чертой «красных» — им непросто дается выбор между рациональностью и эмоциями, то оставлять прогнозы на финал сложнее, но интереснее.

Прогноз «Соккер.ру»: «Ливерпуль» на крошку игрового интеллекта сильнее, но усталость и вовлеченность в борьбу на четырех фронтах может стать важным фактором. У «Челси» бывают ураганные матчи, и тогда ни форма на дистанции, ни прошлое значения не имеют. Но все-таки поверим в класс – Клопп снова оставит Тухеля без трофея в очном финале.