«Спартак» обезопасил себя от вылета, «Динамо» рискует потерять второе место. Два тура до финиша РПЛ

1652095562

вчера, 14:26

Футбольные расклады.

1. «Зенит» = 64 очка

Итоговое место в РПЛ -2021/22: только 1-е.

Оставшиеся матчи: «Спартак» (выезд), «Нижний Новгород» (выезд).

«Зенит» гарантировал себе восьмую победу в чемпионате России и четвертый подряд титул в РПЛ за три тура до финиша. Уже в ранге новоиспеченных чемпионов «Зенит» обыграл «Химки», а закончит сезон выездными матчами со «Спартаком» и «Нижним Новгородом». Турнирной значимости они не имеют, но локальные интриги на уровне из-за принципиального характера противостояния со «Спартаком» и Александра Кержакова во главе НН.

2. «Динамо» = 52 очка

Итоговое место в РПЛ -2021/22: 2-е, 3-е или 4-е.

Оставшиеся матчи: «Локомотив» (выезд), «Сочи» (дома).

Еще две недели назад «Динамо» участвовало в чемпионской гонке, но после трех поражений подряд «бело-голубым» не гарантировано даже второе место. Между прочим, «серебро» в чемпионатах России динамовцы зарабатывали лишь однажды, в далеком сезоне 1994 года, когда сильно отстали от «Спартака», но опередили всех остальных. Матч против «Сочи» в последнем туре станет битвой за второе место.

3. «Сочи» = 52 очка

Итоговое место в РПЛ -2021/22: 2-е, 3-е или 4-е.

Оставшиеся матчи: «Нижний Новгород» (дома), «Динамо» (выезд).

Одно набранное очко в двух оставшихся матчах обеспечит «Сочи» место на пьедестале, но команда Владимира Федотова намерена побороться за вторую строчку, на которую есть все шансы: нужно выигрывать у «Нижнего Новгорода» и «Динамо» ради «серебра». От сезона к сезону «Сочи» улучшает свои результаты в РПЛ : заняли 12-е место в чемпионате 2019/20, в прошлом году пришли к финишу пятыми, а теперь точно будут выше исторического максимума.

4. ЦСКА = 47 очков

Итоговое место в РПЛ -2021/22: со 2-го по 6-е.

Оставшиеся матчи: «Краснодар» (выезд), «Ростов» (дома).

Шансы на попадание в топ-3 у ЦСКА чисто теоретические: нужно самим выигрывать два матча и надеяться на поражения «Динамо» и «Сочи». Удержаться на текущей позиции будет за радость, хотя четвертое место попытается отобрать «Краснодар» в очной схватке. С начала апреля ЦСКА набрал всего лишь 5 очков в шести матчах РПЛ . Хуже на этом отрезке выступили только «Рубин» и «Арсенал». Не удивительно, что ходят слухи о смене тренерского штаба.

5. «Краснодар» = 46 очков

Итоговое место в РПЛ -2021/22: с 3-го по 7-е.

Оставшиеся матчи: ЦСКА (дома), «Ахмат» (дома).

В теории «быки» могут стать даже третьими, ведь при равенстве очков с «Сочи» будут иметь преимущество личным встречам. На практике потолок — четвертое место, причем тут все в руках и ногах футболистов «Краснодара», ведь в ближайшем туре примут ЦСКА на своем поле. Отличный результат, учитывая потерю всех легионеров из дальнего зарубежья в начале весенней части сезона.

6. «Локомотив» = 44 очка

Итоговое место в РПЛ -2021/22: с 4-го по 7-е.

Оставшиеся матчи: «Динамо» (дома), «Крылья Советов» (выезд).

«Локо» не оставляет надежд запрыгнуть в четверку, но впереди сложные матчи. «Динамо» будет биться за сохранение второго места, а «Крылья Советов» в заключительном туре могут подвинуть «железнодорожников» в шестой строчки.

7. «Крылья Советов» = 41 очко

Итоговое место в РПЛ -2021/22: с 5-го по 9-е.

Оставшиеся матчи: «Ахмат» (выезд), «Локомотив» (дома).

В случае побед в двух оставшихся матчах «Крылья Советов» обеспечат себе шестое место в итоговой таблице, что станет лучшим результатом самарцев с 2008 года, когда тоже пришли к финишу шестыми. Пятое место достижимо лишь математически, а ниже девятого уже точно не упадут.

8. «Ахмат» = 38 очков

Итоговое место в РПЛ -2021/22: с 7-го по 10-е.

Оставшиеся матчи: «Крылья Советов» (дома), «Краснодар» (выезд).

В случае победы над «Крыльями» в 29-м туре «Ахмат» поднимется на седьмую строчку по дополнительным показателям. Команда Андрея Талалаева в любом случае финиширует в уютной середине таблицы, но седьмое место, конечно же, приятнее десятого.

9. «Спартак» = 37 очков

Итоговое место в РПЛ -2021/22: с 7-го по 10-е.

Оставшиеся матчи: «Зенит» (дома), «Химки» (выезд).

Еще недавно «Спартак» был в трех очках от зоны стыковых матчей, но победы над «Крыльями Советов» и «Уралом» обезопасили «красно-белых» от угрозы вылета в ФНЛ . Результат в любом случае разочаровывающий, даже если запрыгнут в верхнюю часть турнирной таблицы, а ведь «Спартак» все еще может повторить свой худший результат в чемпионатах России (10-е место в сезоне-2003).

10. «Ростов» = 35 очков

Итоговое место в РПЛ -2021/22: с 8-го по 11-е.

Оставшиеся матчи: «Химки» (дома), ЦСКА (выезд).

«Химки» могут сравняться с «Ростовом» и опередить команду Карпина по дополнительным показателям, но ниже 11-го места «желто-синие» точно не опустятся, при этом все еще могут подняться в верхнюю половину таблицы. Для этого нужны две победы и осечки «Ахмата» со «Спартаком».

11. «Нижний Новгород» = 29 очков

Итоговое место в РПЛ -2021/22: с 11-го по 15-е.

Оставшиеся матчи: «Сочи» (выезд), «Зенит» (дома).

У «Нижнего» все лишь 5 очков в шести последних матчах, а впереди матчи с первой и, возможно, второй командами РПЛ . Команда Александра Кержакова видится одним из главных претендентов на попадание в последнюю четверку.

12. «Химки» = 29 очков

Итоговое место в РПЛ -2021/22: с 10-го по 15-е.

Оставшиеся матчи: «Ростов» (выезд), «Спартак» (дома).

Выдавшие мощный весенний спурт под руководством Сергея Юрана могут опуститься даже в зону прямого вылета, хотя для этого должно сложиться слишком много неудачных обстоятельств. Попадание в стыки более вероятно, здесь возможно множество вариантов.

13. «Рубин» = 29 очков

Итоговое место в РПЛ -2021/22: с 11-го по 15-е.

Оставшиеся матчи: «Урал» (выезд), «Уфа» (дома).

Леонид Слуцкий может вылететь из РПЛ с «Рубином». Кто бы мог себе такое представить в концовке сезона. Казанцы завершают чемпионат матчами с прямыми конкурентами — «Уралом» и «Уфой». Могут вытащить себя за волосы из опасной зоны победами или потопить себя поражениями — все в их руках.

14. «Урал» = 27 очков

Итоговое место в РПЛ -2021/22: с 11-го по 16-е.

Оставшиеся матчи: «Рубин» (дома), «Арсенал» (выезд).

Здесь тоже матчи с прямыми конкурентами, так что «Урал» постарается вернуться на победный лад после неудачного матча со «Спартаком». Две победы позволят смотреть на неудачников свысока.

15. «Уфа» = 24 очка

Итоговое место в РПЛ -2021/22: с 11-го по 16-е.

Оставшиеся матчи: «Арсенал» (дома), «Рубин» (выезд).

16. «Арсенал» = 23 очка

Итоговое место в РПЛ -2021/22: с 11-го по 16-е.

Оставшиеся матчи: «Уфа» (выезд), «Урал» (дома).