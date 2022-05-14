«Динамо» заслужило второе место в РПЛ. Шварц создал не идеальную, но весёлую команду

1652553401

вчера, 21:36

В последнем туре разыграют «серебро» с «Сочи».

Шиманськи и Захарян создали 137 моментов

Только «Зенит» отличался в РПЛ чаще, что не может удивлять, учитывая стоимость бразильских новичков Семака. У «Динамо» есть 23-летний поляк и 18-летний россиянин, а у остальных игроков группы атаки были проблемы. Грулев, Макаров, Лесовой и Н'Жи не провели сезон на одном дыхании. Смолов не всегда был находчивым, Тюкавину не хватало опыта. Но пока на поле Себастьян и Арсен – Шварц уверен, что моменты будут.

У поляка 71 последняя передача, лучший результат РПЛ , а у российского юниора – 66 пасов перед ударами напарников, Захарян на втором месте. Сыграли чуть больше минут, чем Малком, Нобоа или Бакаев, которые идут следом по количеству ключевых передач. Но лидируют «динамовцы». У Себастьяна явный прогресс, летом хавбек окажется в топ-5. Возможно, в составе «Реал Сосьедада», за который когда-то играл Карпин?

Захарян тоже заявлял о желании попробовать себя в западной лиге. Хотя в этом случае руководство «Динамо» может предложить Арсену остаться еще на год, чтобы окрепнуть физически и подтвердить выданные ему авансы. Два прекрасных мастера передач создали в РПЛ 14 голов (8 ассистов у Себастьяна, 6 – у Арсена). Наличие таких ребят доказывает, что команда развивалась, а ее герои заслужили второе место, пускай теперь в награду не получат путевку в Лигу чемпионов, как мечтали.

Пропустили лишь 20 мячей в прошлом году

В восемнадцати турах до нового года защита «Динамо» допустила лишь два десятка ошибок в защите. Показатель наравне с «Зенитом», хотя чуть слабее, чем был у ЦСКА или «Краснодара». Но причину все понимали: у Шунина сейчас 61.3 % отраженных ударов. Второй слабейший показатель РПЛ среди основных голкиперов. Только Максименко пропускал чаще. И с такой работой основного вратаря (запасной Лещук взял 93.8 % ударов в 3 играх) «бело-голубые» умудрились не скатиться туда, где находится «Спартак».

В 11 матчах весны допустили всего 16 ошибок – чаще, чем осенью, но объяснение все знают. «Динамо» потеряло Ордеца, ценность которого осознали уже после того, как защитник исчез из основы. Шварц не имел возможности компенсировать ту потерю, использовал в центре обороны Евгеньева и Сазонова, но оба не старых футболиста не играли надежно так часто, как Ордец. Конечно, Бальбуэна и его напарник порой огорчали тренера и фанатов.

Но даже матч в Санкт-Петербурге был не таким очевидным, как можно подумать по счету 4:1 в пользу Семака. Защита стала причиной, почему «Динамо» не держится в погоне за чемпионом до сих пор. Одновременно осенний отрезок лишь с двадцатью ошибками от молодой команды, где Моро и Фомин тоже только учатся играть на таком высоком уровне – аргумент в пользу второго места. В защите еще могли прибавить, и козырь связан со следующим пунктом.

Собирали по 12 перехватов и 16 отборов за игру

Хотя Шварц лишь мечтает о действенном высоком прессинге – пока «Динамо» на восьмом месте по интенсивности отбора у чужих ворот, уступая не только лидерам «Локомотиву» и «Краснодару», у «бело-голубых» уникальная команда для лидера РПЛ . Только москвичи так активно шли в отбор и перехватывали мячи. Отдаем должное Шварцу – он знал, что «Динамо» любит драться, поэтому не избавлял от такой фишки.

«Сочи», где хватает возрастных ребят и схема с тремя защитниками в центре, играет иначе. «Спартак» и «Зенит» брезгуют борьбой – обе команды стараются владеть мячом, а когда его теряют, то допускали соперников к своим воротам. Только «Локомотив» старался читать игру высоко одиночными действиями игроков, как «Динамо», но остальные лидеры по перехватам заметно ниже. Шварцу нужно больше времени, чтобы команда заиграла как немецкая, а еще, возможно, нужен другой опорник.

Моро неплохо играет в футбол, но у него немного другая специализация. Захарян и Фомин тоже не примерные разрушители. И даже с такой установкой на атаку команда не забывала навязывать борьбу. Понятно, что не все в составе такие цепкие, как Шиманьски и Лаксальт, но статистика не врет. Будь в команде форварды, которые сразу вступают в отбор – Смолову для этого много лет, а Тюкавину слишком мало, чтобы умно читать игру, то добавление еще одного достоинства – высокого прессинга, принесло очки против середняков, которым уступали.

У Шварца сейчас 58.18 % побед с «Динамо»

Лучший показатель за тридцать лет, если говорим о наставниках, которые работали так долго и не играли в ФНЛ , как Калитвинцев. В эпоху РФПЛ и РПЛ не было наставника, который добрался бы с «бело-голубыми» до 58 % побед в официальных матчах. У Петреску было 50 % успешных вечеров, а Голодец выиграл 53 % игр. Но сейчас немец превзошел их показатели. И, возможно, завершает свою работу в московском клубе. Шварцем интересуется «Герта». Но сегодня Холанд помог «Динамо» — берлинский клуб проиграл и опустился в зону стыковых матчей.

Но не исключено, что Сандро дождется другого приглашения, ведь призовая позиция в РПЛ привлекла к другу Клоппа внимание. А когда тренер и команда не знают, будут ли работать вместе – начинаются осечки, как против «Локомотива», или в предыдущих поединках. Также очень важным связующим звеном внутри коллектива был ассистент главного тренера — Андрей Воронин. Мало кто в «Динамо» одновременно говорит по-русски и по-немецки. Известный хулиган и балагур склеивал коллектив, который в этом сейчас нуждался. Также отстранение РПЛ от еврокубков ударило по команде – надеялись повоевать за попадание в Лигу чемпионов.

Зато сохранили шанс на Кубок России, а в финале «Динамо» не было десять лет. Если в последнем туре не проиграют «Сочи» дома – останутся на втором месте, ведь в первом круге одержали выездную победу, а теперь позиции распределяют, исходя из матчей между собой, когда есть равенство по очкам. Второе место нужно завоевать, но в тройке Шварц останется. Учитывая, что год назад были седьмыми, речь о прогрессе. Последние поражения случились из-за морального фактора, а играть в футбол «Динамо» умеет.