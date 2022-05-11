«Ювентус» может остаться без титула впервые за 11 лет. «Интер» грезит о «золотом дубле»

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вчера, 10:02

Миланцы пришли к кульминации сезона с большими надеждами.

Важно узнать о «Ювентусе»

- Для туринцев сезон мог обернуться провалом, если бы Аллегри не воспользовался осечками «Лацио», «Ромы», «Фиорентины» и «Аталанты». Рисковали потерять место в Лиге чемпионов. А теперь после посильной помощи конкурентов свои свежие неудачи – ничья и два поражения в шести последних турах, не мешают выполнять задачу-минимум. «Ювентус» будет четвертым, и это уже удача.

- Слабый старт сезона заставил Аллегри сделать выводы. «Ювентус» сложно назвать неуспешным, начиная с декабря. Было много побед, хотя теперь куда проще отобрать у туринцев очки с помощью ничьей. С другой стороны, претензий у фанатов к качеству футбола команды полно. Зато в Кубке Италии играли уверенно, прошли «Сампдорию», «Сассуоло» и «Фиорентину», заслужили финал.

- Сегодня особенный матч для Дибалы. Паоло не продлил контракт с «Ювентусом» и перейдет летом в «Интер». Считать ли трансфер вице-капитана туринцев в клуб-конкурент предательством? Мнения разделились, а Ибрагимович, Пирло, Баджо и Вьери сыграли за оба клуба. И даже за «Милан» играли, но могут прогуляться по Италии без рукоприкладства со стороны случайных прохожих.

- К слову, о скандальных переходах. Влаховича сегодня ждет матч, ради которого перебрался в Турин. Сыграет в финале после голевой паузы. Зато Душан физически в порядке, Аллегри недосчитался только Де Шильо из-за дисквалификации. Остальные готовы сыграть сразу или выйти на замену, как Локателли. Хотя учтите, что именно после перестановок потеряли три очка в Генуе. «Дженоа» отыгрался, а затем Кришито реализовал победное пенальти.

- Интересно, какую схему выберет Аллегри на финал? Можно выйти «4-3-3», выпустив Куадрадо на правом краю атаки, добавить Морату в качестве левого форварда, а Дибалу отправить на позицию «десятки» ниже Влаховича. Но в таком случае страдает середина поля, где «Интеру» нельзя позволять хозяйничать. Футболистов для нормальной позиционной игры у «Ювентуса» достаточно. Есть Артур, Рабьо, Закария. В центре обороны сразу четыре человека на выбор, а на флангах могут сыграть бразильцы Сандро и Данило. И даже в воротах в кубке можем увидеть не Щесны, а Перина.

«Ювентус» (4-3-3): Перин – Данило (Куадрадо), Де Лигт, Бонуччи (Кьеллини), Сандро – Рабьо, Закария, Артур (Дибала) – Куадрадо (Бернардески), Влахович, Дибала (Мората).

Важно узнать об «Интере»

- «Интер» — команда с характером. После победы над «Миланом» в полуфинале Кубка Италии обыграли Моуриньо, но уступили «Болонье». После чего не сдались, взяли три очка в Удине и вырвали дома победу над «Эмполи», хотя проигрывали 0:2 на 28-й минуте. Неслучайно Антонио Конте год назад стал чемпионом Италии с командой опытных мастеров, Индзаги достались проверенные бойцы.

- Оборона миланцев в последнее время выступает средне. Достаточно часто пропускают, даже Ханданович совершал ошибки. Де Врей, Шкриньяр и Бастони могут играть лучше. Но если сегодня их хорошо поддержит в опорной зоне Брозович, то результат порадует фанатов. Важно учесть, что порой хорвата бросают одного, ведь Барелла и Чалханоглу не прирожденные разрушители, но этот перекос нужен Индзаги, чтобы работала атака.

- «Интер» — самая результативная команда Серии А, забили 78 мячей, на 23 штуки больше, чем «Ювентус». Пропускают тоже реже всех, хотя по этому параметру туринцы близко, 31 гол против 33. Чалханоглу и Барелла помогают ассистами, Перишич и Думфрис – работой по флангам. Даже Джеко и Лаутаро не устали забивать мячи. «Интер» является сильной командой, что доказывал на «Энфилд Роуд», когда одного гола не хватило, чтобы отыграться против «Ливерпуля» после домашнего поражения.

- «Интернационале» не выигрывал Кубок Италии с 2011 года. Со времен, когда команду тренировал Леонардо. Одиннадцать лет не выходили в финалы, где «Ювентус» появлялся постоянно – шесть решающих матчей за семь лет. Только в одном уступили, когда проиграли серию пенальти против «Наполи» в 2020-м. Индзаги должен учесть, что его «Интер» не является классическим кубковым бойцом, а вот «Ювентус» — специалисты по Кубку Италии.

- Тактически «Интер» очень интересная команда, ведь их схема «3-5-2» неплохо сбалансирована. Атакуют оба латераля, обороняется вся команда, если нужно. Хандановичу не занимать опыта, для Мартинеса старичок Джеко стал верным напарником, почти как Лукаку в прошлом сезоне. Чалханоглу заиграл, Барелла растет, Брозович – ценный хавбек. Сильный состав, приличные футболисты, поэтому Дибала и согласился перейти в «Интер», а не искал клуб вне Серии А.

Ориентировочный состав (3-5-2): Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Бастони – Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Джеко, Лаутаро.

Важно узнать о противостоянии

- Так уж повелось, что Дерби Италии назвали именно матч «Ювентуса» против «Интера», а не «Ювентуса» против «Милана». «Россонери» вылетали из Серии А, а их соседи – единственная команда, которая никогда не покидала высший дивизион. И после Кальчополи у «Ювентуса» дополнительный повод обыграть «Интер».

- Общая статистика в пользу «Ювентуса», но в Кубке Италии разница небольшая – 14 побед против 11 при 8 ничьих. Сегодня мировая не исключена, но лишь по итогам овертайма, ведь нужно назвать победителя. В финалах турнира между собой эти команды не играли с 1965 года. Было два решающих матча, оба выиграл «Ювентус».

- У Индзаги есть победа над Аллегри в кубковом финале. Речь о миланском поединке за Суперкубок, когда в дополнительное время «Ювентус» уступил 1:2. И хотя время от времени в Турине «бьянконери» обыгрывают «нерадзурри», в последние годы все чаще видим успехи миланцев. В чемпионате у них домашняя ничья и выездная победа в начале апреля.

- Финал проведут на нейтральном поле, как заведено, в Риме на «Стадио Олимпико». Для «Интера» это шанс на «золотой дубль», ведь могут еще обойти «Милан» в Серии А, продолжается борьба за два тура до конца чемпионата. А для «Ювентуса» финал – надежда на приятное завершение сложного сезона. Неудача против команды Лаутаро Мартинеса будет означать, что впервые за 11 сезонов остались без трофея.

Прогноз «Соккер.ру»: матчи между этими командами редко получаются невероятно результативными, но могут обменяться ударами и уйти в овертайм. А вот кто поднимет над головой кубок? Предлагаем вам оставить свой прогноз в комментариях.