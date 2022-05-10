Все ждут финал «Динамо» и «Спартака». Но для клубов из ФНЛ нет авторитетов

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вчера, 10:39

Впереди решающие матчи Кубка России.

У «Динамо» проблемы в обороне

Шварц может поставить сегодня в основу Лещука, следуя испано-итальянской кубковой традиции. Но в таком случае тренер берет на себя ответственность за результат кубкового полуфинала – главного для «Динамо» матча сезона. Турнир начали еще на стадии группового этапа. Москвичи обыграли «Оренбург» и тезок из Ставрополя. В плей-офф не заметили крепкий «Нижний Новгород» — 3:0, но вот соперника из низшей лиги в лице «Балтики» встретили не так дерзко. Дошло до серии пенальти после ничьей в основное время. Напомним, что все матчи турнира проводятся без дополнительного времени, то есть ничья всегда в пользу аутсайдера.

А вот потеря Ордеца – в пользу «Алании», поскольку ни Евгеньев, ни Сазонов не сделали оборону «Динамо» сильнее. Опыт помогал, а в двух последних матчах РПЛ один из лидеров дивизиона пропустил восемь мячей, хотя в 26 матчах до этого было всего двадцать пять ошибок. Причем характер ошибок «кубковый», ведь «Урал» в гостях добирался до ворот Шунина намного реже, чем хозяева к воротам Помазуна. В Самаре игра была более равной, но с тем же прискорбным результатом для защиты, где к Фомину и Моро в опорной зоне тоже хватает вопросов.

«Динамо» в непонятном состоянии, ведь реализация подводила, хавбеки не успевали страховать, а оборона – даже опытные фланги, не меняли расклад в пользу Шварца. Конечно, в кубке можно перезагрузиться и сделать выводы, но соперник попался опасный.

Цель «Алании» — взять трофей

Как обычно, можно объяснить появление двух клубов ФНЛ в полуфинале недооценкой со стороны фаворитов. А можно признать, что в низшей лиге водятся крепкие бойцы, у которых явный недостаток мастерства компенсируется наличием характера и воли к победе. «Алания» в ужасном состоянии в своем чемпионате – всего 2 победы в 9 последних матчах, хотя и разгромные. Но проигрывали тоже крупно, пропустили 7 мячей в двух последних матчах, причем против «Акрона» упустили победу со счетом 2:0.

Спартак Гогниев не выполнит задачу выхода в РПЛ , «Алания» сейчас на шестом месте во второй лиге, зато победа над «Зенитом» в четвертьфинале позволяет Хосонову и Хубулову верить в сенсацию и шанс сыграть в «Лужниках». Понятно, что «Динамо» на голову сильнее – по мастерству, кадровым возможностям и даже результатам, ведь встречаются две команды после холодного душа нередких поражений. Но судья Мешков сегодня увидит поединок на выживание. Если Шварц не сумеет успокоить своих подопечных и обернуть эмоциональность «Алании» против нее самой – в Москве возможна сенсация.

Гогниев и его футболисты прекрасно понимают, что подопечные Шварца в подавленном эмоциональном состоянии – часть игроков принимает решения об уходе, непонятна ситуация с финансированием, как у всех крупных клубов РПЛ . «Алании» не будет в РПЛ , зато могут покуражиться в Кубке, где команде отвели роль аутсайдера.

«Енисей» мечтает о первом финале

У «Алании» был опыт решающего матча Кубка – в 2011-м году за счет серий пенальти прошли в финал. Сначала одолели «Горняк», потом «Сатурн» отказался от участия в турнире. Позже младший Газзаев снова подписал нулевую мировую и опять прошел соперника по пенальти – на этот раз «Ростов». В финале встретили ЦСКА и дали бой, ведь Неко ответил на гол Думбия. Во втором тайме Сейду добил аутсайдера. Сейчас в роли такового будет «Енисей», но это тоже крепкая команда, как и та «Алания».

«Спартак» всегда может проиграть самому себе, поэтому завтра в Москве подопечные Вадима Гаранина могут обыграть еще одного фаворита. На групповом этапе «Енисей» обыграл «Крылья Советов», в первом раунде плей-офф разгромил «Локомотив» — 0:4. Тот матч не был таким уж легких и проходным для победителя, как можно подумать по счету, но представили классический для ФНЛ футбол, и «железнодорожники» к нему оказались не готовы. Также не справился с андердогом «Рубин» — ожидаемо, Гаранин сейчас успешнее, чем Слуцкий.

В «Енисее» все и каждый понимают, что шансы против набирающего ход «Спартака» невысокие, но также знают историю турнира, в котором участвуют. «Крылья Советов», «Химки», «Урал» и «Кубань» пробивались в решающие матчи Кубка, поскольку этот турнир во славу характера, а не только класса.

«Спартак» Ваноли меняется к лучшему

«Красно-белые» выдали очень сильный тайм против «Урала» в странном составе. Схема «4-4-2», в которой есть место Николсону и Соболеву, явно приживается, но кадровые потери заставили переформатировать оборону, использовать гибридный подход при выходе из защиты, изменить роль Мозеса – фактически стал свободным художником. Игра низом заработала, форварды правильно открывались, а оборона без лидеров Жиго и Джикии допустила всего одну грубую ошибку.

«Спартак» победил в первом тайме, во втором мог мысленно и физически готовится к полуфиналу против «Енисея». Фаворитам повезло – оба сыграют дома, но не стоит забывать, насколько у Ваноли нестабильная команда. В Лиге Европы «красно-белые» справлялись с невероятно сложными соперниками, а потом дома проигрывали не только привычным по прошлому конкурентам. Очевидно, что по командному настроению «Спартак» выше троих остальных полуфиналистов – у тех банально больше обидных поражений и ошибок в обороне.