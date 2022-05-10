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Все ждут финал «Динамо» и «Спартака». Но для клубов из ФНЛ нет авторитетов

вчера, 10:39
Динамо (Москва)
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Впереди решающие матчи Кубка России.

У «Динамо» проблемы в обороне

Шварц может поставить сегодня в основу Лещука, следуя испано-итальянской кубковой традиции. Но в таком случае тренер берет на себя ответственность за результат кубкового полуфинала – главного для «Динамо» матча сезона. Турнир начали еще на стадии группового этапа. Москвичи обыграли «Оренбург» и тезок из Ставрополя. В плей-офф не заметили крепкий «Нижний Новгород» — 3:0, но вот соперника из низшей лиги в лице «Балтики» встретили не так дерзко. Дошло до серии пенальти после ничьей в основное время. Напомним, что все матчи турнира проводятся без дополнительного времени, то есть ничья всегда в пользу аутсайдера.

А вот потеря Ордеца – в пользу «Алании», поскольку ни Евгеньев, ни Сазонов не сделали оборону «Динамо» сильнее. Опыт помогал, а в двух последних матчах РПЛ один из лидеров дивизиона пропустил восемь мячей, хотя в 26 матчах до этого было всего двадцать пять ошибок. Причем характер ошибок «кубковый», ведь «Урал» в гостях добирался до ворот Шунина намного реже, чем хозяева к воротам Помазуна. В Самаре игра была более равной, но с тем же прискорбным результатом для защиты, где к Фомину и Моро в опорной зоне тоже хватает вопросов.

«Динамо» в непонятном состоянии, ведь реализация подводила, хавбеки не успевали страховать, а оборона – даже опытные фланги, не меняли расклад в пользу Шварца. Конечно, в кубке можно перезагрузиться и сделать выводы, но соперник попался опасный.

Цель «Алании» — взять трофей

Как обычно, можно объяснить появление двух клубов ФНЛ в полуфинале недооценкой со стороны фаворитов. А можно признать, что в низшей лиге водятся крепкие бойцы, у которых явный недостаток мастерства компенсируется наличием характера и воли к победе. «Алания» в ужасном состоянии в своем чемпионате – всего 2 победы в 9 последних матчах, хотя и разгромные. Но проигрывали тоже крупно, пропустили 7 мячей в двух последних матчах, причем против «Акрона» упустили победу со счетом 2:0.

Спартак Гогниев не выполнит задачу выхода в РПЛ, «Алания» сейчас на шестом месте во второй лиге, зато победа над «Зенитом» в четвертьфинале позволяет Хосонову и Хубулову верить в сенсацию и шанс сыграть в «Лужниках». Понятно, что «Динамо» на голову сильнее – по мастерству, кадровым возможностям и даже результатам, ведь встречаются две команды после холодного душа нередких поражений. Но судья Мешков сегодня увидит поединок на выживание. Если Шварц не сумеет успокоить своих подопечных и обернуть эмоциональность «Алании» против нее самой – в Москве возможна сенсация.

Гогниев и его футболисты прекрасно понимают, что подопечные Шварца в подавленном эмоциональном состоянии – часть игроков принимает решения об уходе, непонятна ситуация с финансированием, как у всех крупных клубов РПЛ. «Алании» не будет в РПЛ, зато могут покуражиться в Кубке, где команде отвели роль аутсайдера.

«Енисей» мечтает о первом финале

У «Алании» был опыт решающего матча Кубка – в 2011-м году за счет серий пенальти прошли в финал. Сначала одолели «Горняк», потом «Сатурн» отказался от участия в турнире. Позже младший Газзаев снова подписал нулевую мировую и опять прошел соперника по пенальти – на этот раз «Ростов». В финале встретили ЦСКА и дали бой, ведь Неко ответил на гол Думбия. Во втором тайме Сейду добил аутсайдера. Сейчас в роли такового будет «Енисей», но это тоже крепкая команда, как и та «Алания».

«Спартак» всегда может проиграть самому себе, поэтому завтра в Москве подопечные Вадима Гаранина могут обыграть еще одного фаворита. На групповом этапе «Енисей» обыграл «Крылья Советов», в первом раунде плей-офф разгромил «Локомотив» — 0:4. Тот матч не был таким уж легких и проходным для победителя, как можно подумать по счету, но представили классический для ФНЛ футбол, и «железнодорожники» к нему оказались не готовы. Также не справился с андердогом «Рубин» — ожидаемо, Гаранин сейчас успешнее, чем Слуцкий.

В «Енисее» все и каждый понимают, что шансы против набирающего ход «Спартака» невысокие, но также знают историю турнира, в котором участвуют. «Крылья Советов», «Химки», «Урал» и «Кубань» пробивались в решающие матчи Кубка, поскольку этот турнир во славу характера, а не только класса.

«Спартак» Ваноли меняется к лучшему

«Красно-белые» выдали очень сильный тайм против «Урала» в странном составе. Схема «4-4-2», в которой есть место Николсону и Соболеву, явно приживается, но кадровые потери заставили переформатировать оборону, использовать гибридный подход при выходе из защиты, изменить роль Мозеса – фактически стал свободным художником. Игра низом заработала, форварды правильно открывались, а оборона без лидеров Жиго и Джикии допустила всего одну грубую ошибку.

«Спартак» победил в первом тайме, во втором мог мысленно и физически готовится к полуфиналу против «Енисея». Фаворитам повезло – оба сыграют дома, но не стоит забывать, насколько у Ваноли нестабильная команда. В Лиге Европы «красно-белые» справлялись с невероятно сложными соперниками, а потом дома проигрывали не только привычным по прошлому конкурентам. Очевидно, что по командному настроению «Спартак» выше троих остальных полуфиналистов – у тех банально больше обидных поражений и ошибок в обороне.

Но надо с опаской относиться к восхвалению «красно-белых» после двух побед. Ведь до этого были ничьи и поражения, а пройти ЦСКА в Кубке удалось после единственного гола с пенальти и не без помощи удаления. Дерби было эмоциональным, в «Лужниках» многие хотели бы увидеть классику – бой «Динамо» и «Спартака», но для начала Шварц и Ваноли должны излечить свои команды от недооценки ребят из ФНЛ. Они слабее, но злее.

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shlomo
shlomo
вчера в 12:33
Спасибо за статью.

Кто бы мог подумать, что матч против Енисея станет определяющим в сезоне для московского Спартака. Но так уж получилось, что в красно-белые идут ровно в середине турнирной таблицы РПЛ, покинули (пусть и не по своей воле) еврокубки в плей-офф, и осталось у них единственное утешение. Кубок России последний трофей, который Спартак может выиграть в этом сезоне и таким образом отметить столетний юбилей.

Енисей» хорош. Месяц не проигрывает в ФНЛ, много забивает (в среднем по два гола за апрельский матч).Раскрывается звезда Окладникова, уложившего на лопатки Рубин в четвертьфинале, но все-таки разница в классе может не позволить Енисею всерьез конкурировать со сверхмотивированным Спартаком.

Второй фаворит из Москвы в похожем положении. Да, у Динамо не все зависит от Кубка, сезон и так получился добротный, но после проигрыша чемпионской гонки круто было бы завершить футбольный год трофеем. А тут еще и Шварц заговорил об отъезде (на него претендует Герта), нужно бы проводить тренера не галстуком. Соперник у Динамо тоже из верхней части таблицы ФНЛ.

ФНЛ вообще доказывает свою силу и боевитость. Две команды в полуфинале, и обе не дадут спокойной жизни фавориту. Алания приедет играть в атаку, приедет играть в очень смелый футбол, попробует удивить стандартами (привет Зениту!) и обязательно забьет.
diodert33333
diodert33333
вчера в 11:58
    KTS222
    KTS222
    вчера в 11:20
    За Аланию с Енисеем !!!
    BDA81
    BDA81
    вчера в 10:51
    ВСЕ - это кто?! Многие вообще не хотят вашего финала. Далой Динамо-Спартак,давай Алания-Енисей!!!! Пускай лучшие клубы играют в финале, а не понятно во что играющие. Ну может у Динамо что то где то видно.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 10:49
    Вывод о том, что Алания не будет в РПЛ. мягко говоря не совсем корректный. По двум причинам. Во-первых не так велико отставание от 4 места - 5 очков. а отыграть можно 6. А. во-вторых не все очевидно с лицензированием стадионов у Торпедо и СКА Хабаровск. По примеру прошлого года возможны варианты. Как говорил тов. Саахов в фильме Кавказская пленница " Торопиться не надо"
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