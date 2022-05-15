«Манчестер Сити» ушёл от поражения в матче с «Вест Хэмом»

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сегодня, 17:53

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в матче 37-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн, а на 45-й минуте Боуэн удвоил преимущество «молотобойцев». На 49-й минуте Джек Грилиш отыграл один мяч, а на 69-й минуте защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал отправил мяч в свои ворота — 2:2.

«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (90 очков), «Вест Хэм» занимает 7-е место (56 очков).