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«Манчестер Сити» ушёл от поражения в матче с «Вест Хэмом»

сегодня, 17:53
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в матче 37-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн, а на 45-й минуте Боуэн удвоил преимущество «молотобойцев». На 49-й минуте Джек Грилиш отыграл один мяч, а на 69-й минуте защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал отправил мяч в свои ворота — 2:2.

«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (90 очков), «Вест Хэм» занимает 7-е место (56 очков).

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 18:12
Ничего страшного не произошло. Оформят титул в последнем туре на своем поле.
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 18:11
Припоминается гол Агуэро в добавленное время против КПР, кажется в том году все решилось в последнем туре крайний раз?
1734628 24
1734628 24 ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
сегодня в 18:11
Ну если сам Джерард так сказал...
lobsterdam
lobsterdam ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 18:10
чего они там не опустили, какие руки, забив только один гол ?
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 18:09
Ну, всё! Астон Вилла затащит и Ливерпуль чемпик)
Bensurr
Bensurr ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 18:09
Ливерпуль надо было обыграть Тоттенхэм,тогда вышли бы и на первую
1734628 24
1734628 24 ответ Roman73 (раскрыть)
сегодня в 18:08
Ну да, а если бы ВХ не забил в свои ворота? Так кто ушёл от поражения?
Bensurr
Bensurr ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 18:08
Семь забить не нужно,уже по забитым и пропущеным ничего не решать это точно
Bensurr
Bensurr
сегодня в 18:07
Как я и говорил две ничьи Сити
Roman73
Roman73
сегодня в 18:06
На самом деле Вест Хем ушёл от поражения .
Пенальти давал шанс на 3-2 .
Dauletbek
Dauletbek ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 18:04
Разница в мячах уже роли не играет. Тут решают очки
BDA81
BDA81 ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 18:04
Ну вы же не первый день смотрите АПЛ )) Сами должны понимать, что может случиться всё что угодно ))) Ливерпуль возмёт да проиграет святым, или МС сыграет в ничью последнию игру , а Ливерпуль выиграет все матчи. )))
Elliada
Elliada
сегодня в 18:03
Сити в заключительном туре играет дома. Разнесет АВ в пух и прах
112910415
112910415
сегодня в 18:03
и это интрига ?!
КING ARTHUR
КING ARTHUR
сегодня в 18:01
Подлили масла в огонь)))) Ливерпуль два трофея на данный момент и финал ЛЧ, мс пока полный нуль))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:59
В заключительном туре при своих болельщиках оформят чемпионство.
monah-10
monah-10 ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 17:59
Интрига одна, Ливерпулю надо минимум семь мячей отгружать Саутгемптону, а еще точнее, вся надежда красных только на Джерарда.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 17:59
Все решится в последнем туре
allemz
allemz
сегодня в 17:57, ред.
Грильяж герой сегодня, cамый полезный на поле. Ферна и Зина - якори.

Умники считают, что у МС шестьсот равноценных составов, не хочется даже на лавку смотреть, сплошь воспитанники и три трупа. Они думать отказываются, пренебрегают. Ферна труп, Гюндо старый, медленный и бесполезный, Cтерлинг жалкий кусок, априори лавочник не прибавляет в качестве, руководство Жезуса решило продать. И забывают про фактор травм.
Клуб у которого ЛЗ Зинченко и ПЗ иногда Стоунз, а на ЦЗ всё тот же Ферна.
Родри не отдыхает, КДБ по той же причине травмируется. Диаш, Cтоунз и Кайл в лазарете.

Зачем думать? Если это МС, то все их игроки до единого роботы!

Ребятам спасибо, что не опустили руки, хоть и с косяками Ферны и Зины.
Осталась одна игра. Удачи!
BDA81
BDA81
сегодня в 17:55
Мда.... Моейс просто ...... . Ладно хоть МС не дали оформить сегодня чемпионство ))
Но буду долго смеятся если завтра Ливерпуль проиграет ))
Концовка чемпионата становиться интересней ))
ДСА
ДСА
сегодня в 17:55
Для интриги лучше бы проиграли.
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