«Манчестер Сити» ушёл от поражения в матче с «Вест Хэмом»

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в матче 37-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 24-й минуте счёт открыл полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн, а на 45-й минуте Боуэн удвоил преимущество «молотобойцев». На 49-й минуте Джек Грилиш отыграл один мяч, а на 69-й минуте защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал отправил мяч в свои ворота — 2:2.
«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (90 очков), «Вест Хэм» занимает 7-е место (56 очков).
Умники считают, что у МС шестьсот равноценных составов, не хочется даже на лавку смотреть, сплошь воспитанники и три трупа. Они думать отказываются, пренебрегают. Ферна труп, Гюндо старый, медленный и бесполезный, Cтерлинг жалкий кусок, априори лавочник не прибавляет в качестве, руководство Жезуса решило продать. И забывают про фактор травм.
Клуб у которого ЛЗ Зинченко и ПЗ иногда Стоунз, а на ЦЗ всё тот же Ферна.
Родри не отдыхает, КДБ по той же причине травмируется. Диаш, Cтоунз и Кайл в лазарете.
Зачем думать? Если это МС, то все их игроки до единого роботы!
Ребятам спасибо, что не опустили руки, хоть и с косяками Ферны и Зины.
Осталась одна игра. Удачи!
Умники считают, что у МС шестьсот равноценных составов, не хочется даже на лавку смотреть, сплошь воспитанники и три трупа. Они думать отказываются, пренебрегают. Ферна труп, Гюндо старый, медленный и бесполезный, Cтерлинг жалкий кусок, априори лавочник не прибавляет в качестве, руководство Жезуса решило продать. И забывают про фактор травм.
Клуб у которого ЛЗ Зинченко и ПЗ иногда Стоунз, а на ЦЗ всё тот же Ферна.
Родри не отдыхает, КДБ по той же причине травмируется. Диаш, Cтоунз и Кайл в лазарете.
Зачем думать? Если это МС, то все их игроки до единого роботы!
Ребятам спасибо, что не опустили руки, хоть и с косяками Ферны и Зины.
Осталась одна игра. Удачи!