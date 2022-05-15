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«Реал» сыграл вничью с «Кадисом»

сегодня, 22:30
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» в гостях сыграл вничью с «Кадисом» (1:1) в матче 37-го тура Ла Лиги.

На 5-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Мариано Диас, а на 37-й минуте форвард «Кадиса» Рубен Собрино сравнял счёт. На 61-й минуте нападающий «Кадиса» Альваро Негредо не реализовал пенальти.

«Реал» идёт на 1-м месте (85 очков), «Кадис» занимает 18-е место (36 очков).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 23:21
Бессмысленно, всё в пустую.
А так хоть праздник для болельщиков Кадиса !) Воо оно как !)👍😉
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 23:00
Приветствую! Думаю мало кто думал что Реал будет опу рвать!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:33, ред.
Реал уже в отпуску .
Готовимся к 28.05.2022.
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