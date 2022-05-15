«Реал» сыграл вничью с «Кадисом»

«Реал» в гостях сыграл вничью с «Кадисом» (1:1) в матче 37-го тура Ла Лиги.
На 5-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Мариано Диас, а на 37-й минуте форвард «Кадиса» Рубен Собрино сравнял счёт. На 61-й минуте нападающий «Кадиса» Альваро Негредо не реализовал пенальти.
«Реал» идёт на 1-м месте (85 очков), «Кадис» занимает 18-е место (36 очков).
А так хоть праздник для болельщиков Кадиса !) Воо оно как !)👍😉
А так хоть праздник для болельщиков Кадиса !) Воо оно как !)👍😉
Готовимся к 28.05.2022.
Готовимся к 28.05.2022.